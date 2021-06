Aquesta és la llista de totes les sèries que s'estrenen aquesta setmana, del 8 al 14 de juny, a les plataformes de streaming: Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Movistar+ i Cosmo. Entre elles hi figuren Loki, de Marvel Studios i la segona temporada de Lupin, a Netflix.

The Mallorca Files - 8 de juny

Cosmo. L'investigador alemany Max Winter, interpretat per l'austríac Julian Looman, salva a l'agent de policia anglesa Miranda Blake (Elen Rhys) de ser executada juntament amb el testimoni que protegia a Mallorca. L'oficial de policia decideix quedar-se a l'illa amb l'objectiu d'ajudar a Winter i detenir els assassins.

Loki - 9 de juny

Disney+. A Loki, el controvertit personatge creat per Marvel Studios continua fent de les seves per tot l'univers, i reprèn el seu paper de Déu de l'Engany. Aquesta sèrie, creada per Marvel Comics i protagonitzada per Tom Hiddleston arribarà a Disney + el dimecres 9 de juny.

Lupin (part 2) - 11 de juny

Netflix. Després de l'èxit de la primera part de la temporada 1, arriba la segona tongada d'episodis d'aquesta sèrie protagonitzada per Omar Sy, interpretant el personatge d'Assane Diop. En la sèrie, Assane, s'inspira en les aventures d'Arsène Lupin, un lladre molt conegut pel seu talent en canviar d'identitat a l'hora de cometre els seus crims. Encara que la primera entrega va consistir només en cinc episodis, va crear una gran expectació entre els fans del cinema i cinc mesos després arriba la segona part, amb cinc episodis més.

Todo va a ir bien - 11 de juny

Movistar+. Nicholas, un noi de vint anys i poc responsable, viatja als Estats Units per visitar la seva família. Abans de tornar al seu país, rep una notícia que li canviarà la vida: el seu pare està a punt de morir i s'haurà de fer càrrec de les seves germanastres; una noia autista a punt d'acabar l'institut i una noia enginyosa al llindar de la pubertat. Els tres formaran una família molt peculiar i intentaran que tot vagi bé.

Llista extreta de Fotogramas.