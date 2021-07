Apple produeix menys que la resta de plataformes però s’ha de dir que proporcionalment l’encerta més a l’hora d’escollir projectes interessants. Una de les seves joies és Ted Lasso, comèdia que es va guanyar un prestigi especial durant la primera onada de la pandèmia perquè ha resultat ser una formula infal·lible per posar-se de bon humor. Avui s’estrena la segona temporada i, sense entrar en detalls de la trama, per qui no ho sàpiga, s’ha de dir que Lasso és un entrenador nord-americà que accepta una oferta per entrenar un equip en crisi en la lliga anglesa. La seva percepció del món i les seves tècniques creen molts recels entre jugadors i aficionats, però el seu caràcter extravertit i la seva capacitat per resoldre embolics el converteixen en un referent.