Els cinemes acullen aquest cap de setmana l’arribada de 'Tres veranos', film que va triomfar al Festival de Màlaga amb el premi de la crítica i millor actriu per Regina Casé. La pel·lícula de la directora Sandra Kogut fa un retrat del Brasil contemporani i aborda els problemes de corrupció que ha tingut el país en els últims anys. D’altra banda, també s’estrena a les sales 'Pequeños milagros en Peckham St.', muntatge que ha passat pel Festival Internacional de Cinema de Locarno, la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid i el Festival de Sevilla. Destaca tambe 'Madres verdaderas', de la directora Naomi Kawase. A les plataformes arriba 'Cocaine cowboys', la docusèrie sobre un dels majors casos de narcotràfic dels Estats Units.

Estrenes al cinema

'Tres veranos'

Després de triomfar al Festival de Màlaga, aterra a la gran pantalla ‘Tres veranos’, l’últim treball de la directora brasilera Sandra Kogut. El film fa una mirada irònica al Brasil a través d’una dona de 50 anys que treballa netejant cases en una urbanització de luxe a prop de la costa. En aquest indret la vegetació tropical és abundant i envolta les mansions d'estiueig i els iots privats de l’elit de Rio de Janeiro.

'Pequeños milagros en Peckham St.'

La vida en una comunitat del Londres del Brexit es veu agreujada a causa de la gentrificació. Allà hi viu la Irina, una mare soltera búlgara que lluita sense èxit per convèncer als seus veïns de la necessitat de lluitar contra el sistema. Quan un gat apareix atrapat a la seva paret, la família de la Irina i alguns dels seus veïns entraran en conflicte i aleshores ella prendrà una decisió dràstica per canviar la seva vida. El film arriba a la gran pantalla després de passar pel Festival Internacional de Cinema de Locarno, la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid i el Festival de Sevilla.

'Madres verdaderas'

Després d’una llarga i insatisfactòria lluita per quedar-se embarassada, la Satoko i el seu marit decideixen adoptar a un infant. Anys després tot canvia quan apareix l’Hitari, una noia desconeguda que diu ser la mare biològica de l’infant. La Satoko opta per enfrontar-se a l’Hitari. 'Madres verdaderas' ha passat pels festivals de Cannes, Toronto i Sant Sebastià i és el darrer film de Naomi Kawase.

'El escuadrón suicida'

De la mà del guionista i director James Gunn, arriba 'El escuadrón suicida', la nova pel·lícula d’acció de Warner Bros. El film és una segona versió del que es va fer el 2016, després de les crítiques que va tenir aquesta primera estrena. Aquest cop la pel·lícula es localitza a la presó de 'Belle Reve', on hi ha la taxa de mortalitat més alta de tots els Estats Units. El centre acull els pitjors antiherois, els que estan preparats per fer qualsevol cosa per sortir.

'Una villa en la Toscana'

En Robert és un artista bohemi de Londres que viatja a la Toscana per vendre un terreny que va heretar després de la mort de la seva dona. En l’operació també hi participa el seu fill Jack, qui està en ple procés de divorci. La comèdia familiar narra com el que havia de ser una aventura ràpida es complica per l’estat de la casa i tot plegat es va allargant de tal manera que pare i fill es veuen obligats a viure junts durant un temps. Ambdós hauran de conviure amb les diferències que els separen.

'Damas de hierro'

Després de colpejar al seu marit i d’intentar tancar-lo al jardí, l’Inkeri, de 75 anys, s’adona que pot passar la resta de la seva vida a la presó. És aleshores quan emprèn un últim viatge per Finlàndia amb les seves germanes, la Sylvi i la Raili. Amb els retrobaments del passat i els balls fins la matinada s’adonaran que mai és tard per viure la vida.

'El nadó en cap: negocis de família' (en català)

A 'El nadó en cap: negocis de família' els germans Templeton ja són adults, però s’han distanciat amb el pas del temps. En Tim és ara un pare de família casat. En Ted, en canvi, és director general d’un fons d’inversió. Però un nou membre amb un enfocament innovador i bona dinàmica està a punt de tornar a unir-los gràcies a un nou negoci familiar. El film arriba als cinemes doblat al català.

Estrenes a les plataformes

Netflix no descansa per vacances. La plataforma refresca l’estiu amb estrenes i tornades molt esperades, com és el cas de la segona temporada de ‘Valeria’. Els nous episodis de la sèrie, basada en les novel·les d’Elísabet Benavent, estaran disponibles per a tots els subscriptors a partir del divendres 13.

La directora (Temporada 1 – 20 d’agost)

Sandra Oh (‘Anatomia de Grey’, ‘Killing Eve’) protagonitza una altra de les estrenes més esperades de Netflix: ‘La directora’. Es tracta d’una comèdia que explica la història de la doctora Ji-Yoon Kim, la primera directora del departament d’Anglès de la prestigiosa Universitat de Pembroke. S’haurà d’enfrontar a complicats desafiaments, com ser la primera dona que encapçala aquest àrea, avança Netflix.

‘Hit & Run’ (Temporada 1)

Lior Raz (‘Fauda’) encapçala el repartiment de ‘Hit & Run’, la nova sèrie israeliana de la plataforma amb els productors de ‘The killing’. Un home mira de descobrir la veritat sobre la mort de la seva dona en un atropellament i es veu embolicat en una perillosa xarxa de secrets i intrigues que va des de Nova York fins a Tel Aviv.