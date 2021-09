El futur de la saga Harry Potter després d’‘Animales Fantásticos 3’ és incert, però Warner Bros. Sembla estar preparant nous projectes de la saga creada per J.K. Rowling. Tot apunta que Snape, qui va ser interpretat per Alan Rickman, protagonitzarà una preqüela per a HBO Max.

Segons 'We Got This Covered, la plataforma de streaming està preparant una sèrie sobre el personatge. De moment no se sap quina etapa de la vida del protagonista cobrirà la producció. Severus Snape té una història d’origen complex que només es revela al llibre i pel·lícula final de la saga, Les Relíquies de la Mort.

Quan era nen era el millor amic de la mare de Harry, Lily, però la seva relació canvia quan ella s’enamora de James Potter. Després es va unir als Mortífags, però secretament va desertar i es va unir a Dumbledore quan Voldemort va planejar matar els Potter. Després de descobrir la veritat, Harry va anomenar el seu segon fill Albus Severus, en el seu honor.

Es pot destacar que Rickman, actor que va interpretar el personatge, va morir el 2016. De moment es desconeix qui donarà vida al professor. We Got This Covered també assenyala que altres rumors apunten a una sèrie d’Hermione en què podria participar Emma Watson.

Fins que es coneguin més detalls els fans podran gaudir d‘Animales Fantásticos 3’. La cinta dirigida per David Yates i protagonitzada per Mads Mikkelsen, Jude Law, Eddie Redmayne i Ezra Miller arriba als cines el 15 de juliol del 2022.