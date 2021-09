Els anys vuitanta va ser una època daurada per a la petita pantalla i per TV3 els teleespectadors catalans van poder veure en la seva llengua algunes de les produccions de més èxit als Estats Units. En aquest article et refrescarem la memòria i t'activarem la nostàlgia recordant algunes de les sèries més importants durant aquells anys i que segurament no recordes. També en recuperem una de catalana.

La dona biònica

Després d'haver tingut una gran rebuda als Estats Units, TV3 va començar a emetre aquesta sèrie doblada al català l'any 1985. És un spin-off de la també nord-americana The Six Million Dollar Man. Narra les aventures d'una noia que té com a objectiu combatre el mal utilitzant els seus superpoders. Els va adquirir quan l'hi van implantar peces biòniques al seu cos en una operació a causa d'un greu accident patit saltant amb paracaigudes.

L'espantaocells i la senyora King

Un agent secret anomena't "l'espantaocells" introdueix una mestressa de casa al món de l'espionatge. Després de convèncer els directors de l'agència secreta, contracten la dona, però amb una condició: no pot confessar la seva nova professió a ningú, ni a la seva pròpia família. Una trama que barreja la comèdia romàntica amb l'acció, fent d'aquesta, una sèrie amb un munt de fans que la recorden amb molta nostàlgia.

Judes Xanguet i les Maniquins

Aquesta sèrie catalana emesa a TV3 a finals dels anys vuitanta, té com a protagonistes un grup de noies residents a Barcelona caracteritzades pel seu extravagant vestuari. El seu objectiu és ser artistes i passen infinitat d'aventures per tal d'arribar a final de mes juntament amb el seu company de pis Judes Xanguet, aquest últim amb un caràcter jovial i innocent que és tractat com una mascota pel grup de models.

Cagney i Lacey

'Cagney i Lacey' narra la història i la vida personal de dues detectius que lluitaven per intentar combatre els crims en un món d'«homes forts» plens de prejudicis cap a les dones.

Magnum P.I.

Thomas Magnum és un personatge caracteritzat pel seu bigoti i les seves camises florejades, d'hàbits sans i treballant d'investigador privat en un entorn paradisíac, amb l'objectiu de resoldre els crims juntament amb els seus col·legues. La sèrie combina el drama, la comèdia i l'acció, donant com a resultat una de les millors sèries dels anys vuitanta. Protagonitzada per Tom Selleck.

A cor obert

L'antecessora de sèries mundialment conegudes com 'Urgencias' o 'Anatoia de Grey' va ser una completa innovació amb una narrativa totalment avançada a la seva època. El St. Elsewhere és un hospital demacrat i deficient situat en una zona deprimida de Boston on es desenvolupa tota la trama de la sèrie. El personal de l'hospital està en una situació precària per culpa de l’estat del recinte i viurà experiències inoblidables amb pacients que no tenen cap més opció que acudir a aquest hospital.