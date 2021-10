El gènere de terror torna a Netflix, la plataforma que es va agermanar amb les trames sobrenaturals. Ja ho va demostrar amb La maldición de Hill House, la popular sèrie de por que va aconseguir un 7,6 en Filmaffinity i un 93% de puntuació favorable en l’exigent plataforma Rotten Tomatoes. Ara, el seu creador, Mike Flanagan, torna a la càrrega amb Misa de medianoche, una sèrie que ja s’ha guanyat el favor de la crítica, que l’eleva per sobre de La maldición de Hill House.

La història se centra en un petit poble de la costa, on res sembla succeir mai, Crockett Island. A ell torna un vell veí, un jove aparentment turmentat pel passat. Torna amb la seva família després d’anys allunyat de la curiositat dels seus veïns. Encara que al principi no ho porta molt bé, al final aconsegueix fer-se a la rutina i a l’esdevenir del temps. Fins i tot aconsegueix fer-se als costums, com acudir a missa. Allí coneix al nou sacerdot, un home de mitjana edat, piadós però amb un ull posat en la gent jove. Aviat comencen a succeir coses sorprenents que aparentment estan relacionades amb alguna cosa que el protagonista va presenciar en el passat.

La sèrie ja ha estat recomanada per Stephen King, i no és per a menys, ja que Mike Flanagan va ser el triat per l’escriptor per a adaptar a la pantalla gran la seva novel·la Doctor Sueño, protagonitzada en el seu moment per Ewan Mcgregor.

La sèrie està protagonitzada per Hamish Linklater (The Goodwife), Kate Siegel (La maldición de Hill House), Zach Gilford (La purga), Annabeth Gish (Expediente X), Michael Trucco (Battlestar Galactica) o Samantha Sloyan (Anatomía de Ramat). Linklater té un paper destacat en la trama. Vist com un altre etern actor secundari a Hollywood, aquest actor de Massachusetts es llueix de valent com el capellà del poble. Sembla que té un do especial per al gènere de terror i intriga, ja que va participar en la sèrie The Stand, adaptació d’una novel·la de Stephen King, protagonitzada per Woopy Goldberg (Ghost), Alexander Skarsgård (Big Little Lies) o Amber Heard (Aquaman).

És el projecte més personal de Flanagan, qui també ha estat director de les pel·lícules Absentia (2011), Oculus (2013), Ouija: Origin of Evil (2016) i Gerald’s Game (2017).

Ja era hora que Netflix apostés per un altre gènere que no fos l’amor adolescent o la comèdia. Enyoro els anys en què gaudíem veient thriller i pel·lícules d’acció. De fet, si es vol quelcom semblant a un thriller, en aquest cas nòrdic, es pot veure El caso Hartung. Com no, la sèrie anirà sobre la desaparició d’una jove en estranyes circumstàncies.