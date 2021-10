Acostumem a pensar que la classe mitjana, la que et permet tenir cotxe, sortides al cinema i vacances a la platja, està exempta per sempre d’experiències relacionades amb la fam, el desnonament o la mendicitat. No obstant això, tot és possible amb les fluctuacions de l’economia i les incerteses de la vida. Una dona estatunidenca va voler recordar-nos-ho fa dos anys amb Maid, un dels llibres més venuts del 2019 als Estats Units, inclòs en la llista de The New York Times.

En aquesta novel·la, Stephanie Land ens explica la seva experiència com a usuària d’entitats solidàries, bancs de menjar i com a mare soltera. Malgrat que Land va néixer en una família de classe mitjana, des de molt jove va haver de dependre de la solidaritat d’uns altres després que naixés la seva filla. Com a mare soltera, Stephanie va haver de fer-se càrrec de les factures. Va decidir treballar de netejadora i durant molts anys va estar vivint per sota de la línia de la pobresa.

No obstant això, va treballar prou com per a no desistir del seu intent d’escriure. Va aconseguir una beca per a estudiar escriptura creativa en la Universitat de Montana. D’aquí va sorgir Maid, la seva primera novel·la, que ara és adaptada per a la pantalla petita per Molly Smith Metzler, showrunner i guionista d’altres sèries com Shameless, Anne with an E i Orange is the new black. La sèrie, titulada La asistenta, està protagonitzada per Margaret Qualley, filla de la famosa actriu Andie McDowell, coneguda pels seus papers en Cuatro bodas y un funeral o Atrapado en el tiempo. La veterana actriu també apareix, precisament, interpretant a la mare de la protagonista. En la producció també apareixen Billy Burke (Crepúsculo) i Nick Robinson (A teacher).

No és la primera sèrie per a la jove protagonista, ja que era coneguda pel seu paper en The Leftovers, però el seu nom va començar a pronunciar-se més sovint arran de la seva participació de Érase una vez en Hollywood, de Tarantino.

Per a dur-la a terme, la showrunner ha comptat amb altres noms de la pantalla petita, com Toby Levins, director de pel·lícules com a Agosto, protagonitzada per Meryl Streep o The Company Men, amb Ben Affleck.

No hi haurà una segona temporada. Però el que sí que ha d’haver-hi, sí o sí, són històries com aquesta en la pantalla petita.