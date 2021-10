Reservation dogs (Disney+) és una feliç raresa: un cas insòlit de sèrie protagonitzada per nadius americans i, a més, menys basada en els seus traumes històrics que en el seu sentit de l’humor, la que ha estat precisament la seva millor arma per a bregar amb els espectres del genocidi i la colonització.

Aquesta comèdia d’aires melancòlics ha estat desenvolupada a quatre mans pel cineasta Sterlin Harjo, membre de la Nación Seminole d’Oklahoma, i l’actor i director Taika Waititi, conegut entre altres coses com el primer maori a guanyar un Oscar al millor guió adaptat (per Jojo Rabbit). Els bons resultats conviden a bussejar en les pel·lícules de Harjo, totes elles immersions en el món dels nadius americans, totes elles inèdites a les nostres sales.

Com en alguns d’aquests films, l’acció es desenvolupa en Okern, ciutat imaginària de l’estat d’Oklahoma. D’allí volen escapar, a gairebé qualsevol preu, els quatre adolescents d’un títol que és joc de paraules amb el terme reserva en anglès i Reservoir dogs, icònic debut de Tarantino. Bear (D’Pharaoh Woon-A-Tai), Cheese (Lane Factor), Willie Jack (Paulina Alexis) i Elora Danan (Devery Jacobs) són gàngsters d’estar per casa. Rebenten fanals pel coure. Roben filets per a poder fer i vendre crestes. Roben també un camió de patates fregides, després venut a un camell de meta que els permet quedar-se amb les patates per un dòlar. S’inflen a patates, però també venen algunes bosses. Tot per mudar-se a la terra promesa de Califòrnia.

És fàcil sentir simpatia per ells: més enllà de les fascinants diferències culturals, els seus drames són recognoscibles. Bear, autoproclamat (sense ser pres de debò) líder del grup, sofreix l’absència del seu pare raper i ha de conformar-se amb el guerrer fantasma William Knife-Man (Dallas Goldtooth) com a guia espiritual. Els quatre amics viuen amb un núvol negre sobre els seus caps: la mort del seu col·lega Daniel (Dalton Cramer) per un motiu no explicat en un primer moment i revelat gradualment al llarg de la primera temporada. Però no sembla que una certa agressiva colla rival tingués res a veure en això.

Equip indígena davant i darrere de les càmeres

Reservation dogs és una sèrie insòlita, però recognoscible en els seus tons, els seus ritmes i, sobretot, la seva llibertat estructural: Atlanta és referència reconeguda de Harjo i Waititi. Deia el primer en entrevista amb Deadline: «Crec que sèries de l’estil d’Atlanta van aplanar el terreny per a fer això [explicar històries de manera diferent] i ens va ajudar a jugar amb la manera de desenvolupar la història», és a dir, a alternar entre perspectives o deixar-se portar tranquil·lament per algun accés de fantasia.

Tot és molt realista

I també s’assembla a Atlanta en un altre detall: el creïble que resulta explicant aquesta cultura tan específica. Si Donald Glover, creador i estrella d’Atlanta, va voler fitxar només guionistes negres, Harjo i Waititi van buscar un equip indígena tant per davant com per a darrere de les càmeres. A més dels joves actors citats, en Reservation dogs participen Wes Studi, l’actor amb millors papers de nadiu americà a Hollywood (la fura Magua de El último mohicano, el cap guerrer algonquí Opechancanough de El Nuevo Mundo) o el sempre excel·lent Zahn McClarnon (Akecheta de Westworld).

Ja darrere de les càmeres trobem a directors indígenes com el propi Harjo i altres d’origen navaho com Blackhorse Lowe o la cineasta trans Sydney Freeland. En estar escrita per guionistes amb coneixement de causa, hi havia llibertat i legitimitat per a acostar-se a llocs perillosos o abraçar un cert grau d’autoparòdia. «Crec que la gent no indígena la veurà i sentirà aquesta autenticitat», va explicar Harjo en la National Public Radio dels Estats Units. Sentiran els detalls i els matisos d’aquest món». De pas, aprendrà paraules com skoden (contracció de let’s go then, anem allà, una crida a armar tabola) o mvto (gràcies en idioma maskoki). A tots els autors d’aquesta sèrie: mvto.