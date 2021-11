Un vilà una mica tarat i un cirurgià amb la cua entre les cames. El sector audiovisual torna a enfrontar el primitiu i el civilitzat sobre les aigües en una sèrie d’època. La sangre helada s’estrena en Movistar + amb una història que evoca a Moby Dick, d’Herman Melville. Una història nàutica que té més de terror que d’aventura. Per als fans de les pel·lícules sobre travessies amb vaixell, cintes com a Master and Commander, la pròpia Moby Dick o Rebelión a bordo són de visionat obligatori.

No obstant això, els aficionats a la pantalla petita tenen menys referències. Això sí, aquestes són dignes d’esment. Potser la sèrie que més es pugui assemblar a La sangre helada és The terror, la producció llançada per Ridley Scott que va passar sense pena ni glòria per Espanya. Com el seu propi nom indica, The terror és fosca, intrigant, freda i tal vegada una mica horripilant. Igual que pretén ser La sangre helada.

D’una banda, perquè està protagonitzada per Colin Farrell, un actor que ha demostrat ficar-se en el paper del que sigui. Encara que no és tan camaleònic com Johnny Depp, Farrell aconsegueix que te’l prenguis seriosament. I no és per la seva falta d’escàndols en el paper couché, ja que a Farrell també li agraden els vídeos sexuals i les drogues (ha estat en rehabilitació), encara que per sort, no ha estat acusat en cap jutjat per violència de gènere.

Al que anem. La sangre helada adapta la novel·la homònima de Ian McGuire, escrita en el 2016, i ha estat creada i dirigida per Andrew Haigh, director d’altres sèries com The OA o Looking.

Patrick Sumner (Jack O’Connell) és un jove cirurgià encara marcat pels horrors de la seva experiència com a sergent de l’exèrcit britànic a l’Índia. Amb la idea d’amagar-se dels fantasmes del passat, opta per allistar-se com a metge a bord del Volunteer, un balener a punt de salpar des de Yorkshire en una expedició a les gelades aigües de l’Àrtic. Durant la dura travessia, Sumner coneix a l’arponer oficial del vaixell, Henry Drax (Colin Farrell), un tipus despietat i fred que sembla haver deixat en terra tot sentit de la moral. Enmig d’un entorn hostil, envoltat d’homes en lluita diària per la supervivència, el jove i inexpert Sumner aviat es veu atrapat en un funest viatge sota l’amenaça latent d’un sagnant psicòpata, sense una altra sortida que la gèlida vastitud de l’oceà.

A més de Farrell, en el repartiment es troben Stephen Graham (Line of Duty) com el capità Brownlee al comandament del vaixell; Tom Courtenay (45 años) com Baxter, el propietari del balener; Sam Spruell (The Last Ship) en el paper de Cavendish, primer oficial de la nau; i Peter Mullan (Westworld) en un paper episòdic en l’últim capítol.