La sèrie biogràfica de la llegenda del futbol Diego Armando Maradona, que explica els seus triomfs i els reptes que va haver de suportar al llarg de la seva vida, s’ha estrenat a Amazon. La vida i història de Maradona, des dels seus inicis en Vila Fiorito fins a aconseguir la glòria amb el Barcelona, el Nàpols i la selecció argentina serà protagonitzada per tres actors que representaran les seves diferents etapes.

Nazareno Casero, Nicolas Goldschmidt i Juan Palomino seran els encarregats de donar vida a Diego des de la seva joventut, passant per l’adolescència fins a l’adultesa.

La sèrie posarà l’accent en el paper clau que va tenir l’astre com a líder de la Selecció Argentina en guanyar el Mundial de Mèxic en el 1986.

A més, els rols de les persones més importants que van acompanyar a Maradona al llarg de la seva existència seran interpretats per artistes de la talla de Julieta Cardinali i Laura Esquivel que personificaran a la exdona del déu, Claudia Villafañe.

També, l’actriu Mercedes Morán farà el paper de Dalma Salvadora Franco, més coneguda com a «Doña Tota», la mare del Diego i el pare serà representat per l’actor José María «Pepe» Monje.

D’altra banda, l’actor Peter Lanzani interpretarà a Jorge Cyterszpiler, el primer representant de Maradona, i el paper de l’últim mánager, Guillermo Coppola, estarà interpretat per Leonardo Sbaraglia i l’artista franc-argentí Jean Pierre Noher.

La sèrie va ser produïda per BTF Mitjana, en coproducció amb Dhana Media i Latin We, gravada en localitzacions de l’Argentina, Espanya, Itàlia, l’Uruguai i Mèxic. En deu episodis d’una hora, capturaran moments clau de la vida i carrera de la llegendària estrella del futbol.

Encara que la sèrie va començar a produir-se amb l’autorització de Maradona, el seu rodatge ha arrossegat diverses polèmiques i ha estat obertament criticat pels familiars.

Claudia Villafañe, exdona de Maradona i mare de Dalma i Gianinna, va denunciar el guió de la sèrie, en la seva opinió més interessat «en el quilombo (escàndol)», i va iniciar accions legals contra la productora.

S’espera que a més de narrar la seva carrera esportiva, la producció de Amazon abordi també la lluita de l’argentí contra les addiccions, les seves polèmiques fora del camp i el seu complex matrimoni amb Villafañe.

No serà, amb tot, la primera vegada que la vida de Maradona es dugui a les pantalles. Les pel·lícules Diego Maradona (2019) i Maradona (2008) es van estrenar a Cannes amb bon acolliment del públic i la presència del futbolista en el festival cinematogràfic.

L’argentí va morir l’any passat per insuficiència cardíaca als 60 anys d’edat després d’arrossegar diversos problemes de salut.