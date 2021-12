Hi ha una dama que està segura que tot el que brilla és or i ella està comprant una escala al cel». Així comença Stairway to heaven, la mítica cançó de Led Zeppelin, un tribut cultural més al món de les drogues, igual que altres sèries (Breaking Bad, Narcos, Snowfall) o pel·lícules (Trainspotting, El pico, Requiem por un sueño). El consum d’opiacis, que va tenir el seu «boom» en la dècada dels 90, ha deixat una reguera de productes culturals que venerem, però també un gran nombre de víctimes i milers de milions de dòlars guanyats a costa del seu efecte addictiu.

La sèrie Dopesick pretén posar llum sobre la realitat d’aquesta indústria, igual que ho va fer el llibre sobre el qual es basa. Escrit per la periodista Beth Macy, descriu el negoci del tràfic d’opiacis als Estats Units. Contacta amb metges, productors i exconsumidors per a assenyalar les xifres d’una pandèmia gens oculta però que encara ens resistim a erradicar. La sèrie, produïda per Hulu (El cuento de la criada, Solo asesinatos en el edificio), s’estrena en Disney +. A diferència del llibre, Dopesick és un relat ficcionat que segueix la recerca de Macy.

La periodista posa el focus amb el seu llibre en l’arribada de la oxicodona en el mercat farmacològic. Es tracta d’un medicament amb base opiàcia que els metges van començar a receptar per a dolors musculars. Molts dels quals van començar a prendre’ls eren treballadors de la construcció, víctimes d’accidents o crònics que, sense saber-ho, es van convertir en addictes a aquesta droga davant la mirada del govern americà. El medicament va començar a popularitzar-se als carrers i aviat es va convertir en una droga recreativa que va portar a molts dels seus consumidors al pou.

La sèrie està protagonitzada per Michael Keaton (Spotlight), que es fica a la pell d’un dels metges que va començar a a receptar l’oxicodona després del seu llançament. Tot es va esfondrar quan l’ona de sobredosi va venir de la mà d’una ona de criminalitat que estava estranyament associada a aquest producte en les farmàcies. El repartiment de la sèrie es compon per Peter Sarsgaard (La huérfana), Kaitlyn Dever (Creedme), Rosario Dawson (Siete almas) i Will Chase (Nashville).

Alguns asseguren que l’estrena d’aquesta sèrie és totalment oportú, ja que als Estats Units ha augmentat el consum d’opiacis arran de la pandèmia. Segons els Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC), «entre el 1999 i 2019, gairebé 500.000 persones van morir a causa d’una sobredosi relacionada amb algun opioide, ja sigui il·legal o receptat per un metge». Només en el 2019, al voltant de 136 persones van morir cada dia a causa d’una sobredosi d’opioides i van representar més del 70% de les morts per sobredosis de drogues. Els opiacis ja són considerats una de les majors catàstrofes sanitàries de la història recent dels Estats Units, al costat del coronavirus.