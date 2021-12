«Més de 80 milions de còpies a tot el món. La rueda del tiempo és la segona saga més reeixida després de El señor de los anillos, amb 15 novel·les publicades des dels anys 90. El seu autor, James Oliver Rigney sota el seu pseudònim de Robert Jordan, va morir en el 2007, per la qual cosa la trama es va detenir. No obstant això, li va donar temps per a avalar el salt de la història a un videojoc, un joc de rol i a una sèrie, la que ha arribat a Amazon Prime. La producció ja ha confirmat la seva segona temporada i està protagonitzada per rostres molt coneguts de l’audiovisual, com l’actriu Rosamund Pike (Perdida y Orgullo y prejuicio) o Álvaro Morte, El Professor de La Casa de Papel.

La saga es basa en nombrosos elements de la mitologia europea i asiàtica, com el budisme, el catolicisme o l’hinduisme. La sèrie, igual que les novel·les, mostra un món de fantasia on la màgia és un poder omnipresent però perillós. Aquí destaquen les Aes Sedai, dones capaces de controlar l’anomenat «Poder únic». Aquesta història fantàstica retrata el perillós viatge de Moiraine al costat d’un grup de joves, que hauran d’enfrontar-se a un món arruïnat i completament desorganitzat, i intentaran aconseguir la reencarnació del Drac Renascut, amb uns poders increïbles.

El creador de la sèrie és Rafe Judkins, un guionista i productor lligat a produccions que res tenen a veure amb la fantasia. En el seu currículum hi ha títols com a Ley y orden o Agentes de S.H.I.E.L.D.

La sèrie arriba per a inaugurar l’etapa propícia per a les sèries de fantasia, després del boom de Juego de tronos. Fins al moment, cap sèrie de fantasia ha aconseguit cridar l’atenció de la crítica televisiva com ho va fer la història de George R. R. Martin. Des de llavors s’han estrenat produccions prometedores que han passat sense pena ni glòria, com Carnival Row (Amazon), protagonitzada per Cara Delevingne i Orlando Bloom; The Witcher (Netflix), protagonitzada per Henry Cavill; La materia oscura (HBO), amb James McAvoy; i Maleïda, amb la protagonista de Por trece razones, Katherine Langford.

No obstant això, sembla que ara ve una nova edat d’or per a les sèries èpiques, ja que en el calendari del 2022 hi ha marcades diverses estrenes. És el cas de la preqüela de Juego de tronos, La casa del dragón, que se centrarà en la casa Targaryen, 300 anys abans dels fets que transcorren en la famosa sèrie de HBO. La producció ja té trailer, per la qual cosa s’estrenarà durant els primers mesos del 2022.