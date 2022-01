The Great no és, en realitat, conseqüència de La favorita, encara que se semblin tant i la primera arribés després. Els orígens d’aquesta excel·lent sèrie es remunten a una obra de teatre estrenada en el 2008 i que el seu autor, Tony McNamara, va tractar primer de portar a la pantalla en forma de pel·lícula. No va ser aquest guió, sinó el del pilot televisiu, el que va cridar l’atenció del cineasta Yorgos Lanthimos, qui va fitxar a McNamara per a retocar una primera versió de La favorita escrita per Deborah Davis.

Fins aquí la història veritable de The Great. El que s'explica en la sèrie de Starzplay és, com avisen els crèdits, només «ocasionalment veritable». Els detalls de com va arrabassar Catalina el tron a Pere III de Rússia són una mica difusos, la qual cosa dona permís a McNamara per a jugar de la manera més lliure i irreverent amb les intrigues d’alcova, les conspiracions polítiques i les lluites pel poder.

En el centre està l’estira i arronsa entre aquesta Catherine (Elle Fanning) d’ulls brillants, que vol convertir Rússia en centre neuràlgic del pensament, i un groller Pere III (Nicholas Hoult) les bromes del qual acaben en riures quan ell mateix recorda que acaba de fer una broma.

Durant la primera temporada, Catherine s’aliava amb la serventa Marial (Phoebe Fox), el Comte Orlo (Sacha Dhawan) i el general Velementov (Douglas Hodge) per a donar un «cop d’estat d’idees».

Després del tret

La segona temporada, que es pot veure a Starzplay, arrenca quatre mesos després del tret de sortida. Catherine segueix tocada per la seva difícil elecció al final de la primera temporada: entre salvar al seu amant o liderar Rússia, va triar el bé col·lectiu. Peter ha començat a voler seriosament a Catherine, la qual cosa el fa vulnerable en l’explosiva però ja cansada batalla que es desenvolupa a palau i també, més endavant, arribada l’hora de negociar sobre la seva abdicació.

Catherine (no és spoiler, és història) accedeix finalment al poder, però aviat descobrirà que no, no és fàcil alliberar un país que no vol ser lliure. Per a portar la Il·lustració a Rússia haurà de veure-se-les fins i tot amb la seva mare, Joanna, encarnada per Gillian Anderson.

The Great no és la sèrie ideal per a aprendre història; sí potser, per a aprendre a fer contemporani l’antic i depurar l’art de la insolència. Segons l’univers de la seva sèrie, el còctel molotov es va veure pel món fins i tot abans de la Guerra Civil espanyola: Catherine porta una ampolla de vodka a un tal Molotov, insereix una cinta de llaç i cerca el foc d’una vela. Huzzah!