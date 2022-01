Frívola, intranscendent, ximple, però tremendament addictiva. La sèrie Emily a París ha tornat a Netflix amb una segona temporada plagada d’estereotips culturals, desenllaços evidents en les trames i molta ximpleses. I aquestes són les raons per les quals la sèrie és una de les més addictives de la plataforma. En veure-la, saps que estàs perdent un temps valuós però, alhora, no pots tancar els ulls esperant que Emily triomfi o que es topi de cara amb la realitat. La producció va ser una de les més vistes en el 2020 i les seves xifres d’audiència no defraudaran en el 2021-2022.

La sèrie, que es va crear originalment en Paramount Network abans de passar a Netflix, es va renovar al novembre. Aquesta comèdia romàntica està protagonitzada per Lily Collins (filla del cantant Phil Collins i famosa pel seu paper en Blancanieves) com Emily, una ambiciosa executiva de màrqueting de vint-i-tants anys de Chicago, que inesperadament aconsegueix el treball dels seus somnis a París quan la seva empresa adquireix una empresa francesa de màrqueting de luxe, i té la tasca de renovar la seva estratègia de xarxes socials.

La nova vida d’Emily en la capital parisenca està plena d’aventures socials, així com desafiaments sorprenents mentre fa malabars amb guanyar-se als seus col·legues de treball, fer amics i navegar per nous romanços.

«Quan vaig anar a acomiadar-me de Gabriel, vaig tenir la nit de sexe més increïble de tota la meva vida», diu la protagonista en el tràiler. «Gabriel es quedarà a París, però hi ha alguna cosa que no em quadra. Només que encara no sé què és», afirma Camille.

Emily sentirà la necessitat d’explicar-li la veritat a Camille. «Sempre he estat decidida, però des que estic a París la meva vida és caòtica, dramàtica i complicada», es queixa la jove. «Tens tota la vida per a ser avorrida. Però, mentre siguis aquí, enamora’t i comet errors. Si estaràs a París un any, aprofita’l», li recomana Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu).

La segona temporada ens endinsarà en la nova etapa d’Emily, més adulta que abans, qui haurà de prendre decisions que afectaran la seva vida sentimental i professional.

Aquest nou lliurament consta de 10 capítols i en ells participaran els actors Ashley Park com Mindy, Samuel Arnold com Julien, Bruno Gouery com Luc, Kate Walsh com Madeline, Jeremy O. Harris com Gregory Elliott Dupree, Arnaud Binard com Laurent G. i Lucien Laviscount com Alfie.