‘La Unidad’, una de les ficcions més reconegudes de Movistar+, torna el març d’aquest any. La plataforma estrenarà la segona temporada i iniciarà l’època primaveral de llançaments. A més, amb motiu de l’anunci de la data d’estrena, Movistar+ ha publicat un nou avenç de la tanda d’episodis.

Aquest trepidant thriller televisiu té previst mantenir l’ambiciós nivell de producció de la primera temporada i anirà un pas més enllà en la història d’aquests herois anònims que componen un equip de la Policia Nacional especialitzada en la lluita contra el terrorisme gihadista. I és que ara, l’objectiu dels terroristes serà la mateixa Unitat i els seus membres.

«Hi ha una diferència fonamental en aquesta temporada amb diferència a l’anterior, i és la motivació dels personatges. En la primera tanda, els nostres policies es desvivien professionalment per atrapar els terroristes i els terroristes intentaven fer complir els seus propòsits estratègicament. Ara no, la motivació ja no és professional», declara el director i creador de la sèrie, Dani de la Torre, mitjançant un comunicat.

«La motivació és un dels instints més primaris que envolta l’ésser humà, ‘l’amor’. I és aquest amor a la família, als seus éssers estimats el que descobreix i activa la por i la venjança dins de cada un dels nostres personatges, policies i gihadistes, i traurà alguna cosa de dins de cada un d’ells mai vista abans», continua.

Torna la comissària Torres

Protagonitzada per personatges femenins en posició de responsabilitat i lideratge, La Unidad continua tenint al davant la comissària Carla Torres, interpretada per Nathalie Poza, guanyadora del Goya per ‘No sé decir adiós’ i ‘La boda de Rosa’ i Marián Álvarez, guanyadora del Goya per ‘La heridad’, com a l’agent Miriam.

Michel Noher és Marcos, exparella de Carla, pare de la seva filla i cap de la Unitat; Luis Zahera és Sergio, el cap d’operacions. L’actriu espanyola d’origen persa Fariba Sheikhan és l’agent Najwa; Raúl Fernández de Pablo és Roberto i Carlos Blanco és Ramón. La sèrie compta a més amb la col·laboració especial de Fele Martínez com a Sanabria.

Alba Bersabé, que interpreta la filla de Carla i Marcos, serà una de les grans protagonistes d’aquesta segona temporada. Juntament amb Francesc Orella i Pepo Oliva, en aquesta nova temporada s’incorporen al repartiment Fran Cantos (Álvaro) i Aroa Rodríguez (Kala), a més d’un important elenc d’actors internacionals de més de sis nacionalitats.