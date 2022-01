En el que comença a ser una tradició anual, Netflix celebra el nou any estrenant una altra temporada de Cobra Kai, la sèrie revival de Karate Kid: ha arribat la quarta. El que semblava una petita delícia irònica ha acabat convertit en serial més o menys seriós amb potencial per a llarg recorregut. Els seus creadors (Josh Heald, Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg) han estat hàbils barrejant la nostàlgia amb la paròdia, la celebració dels vells mites amb l’actualització del sistema de valors. I any rere any, pares i fills s’asseuen a veure cada nou lliurament. Potser fins i tot junts: excel·lent.

Els més grans es van acostar a Cobra Kai per a gaudir de la revitalitzada rivalitat entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) i Johnny Lawrence (Billy Zabka), tres dècades i mitja després que Daniel passés el peu per la cara a Johnny en la final del torneig All Valley. Els joves es degueren deixar seduir, sobretot, per lluitadors de nou encuny com la filla de Daniel, Sam (Mary Mouser), o els xavals finalment enfrontats per ella, Miguel (Xolo Maridueña) i Robby (Tanner Buchanan), deixeble i fill distant de Johnny, respectivament.

Enemic comú

En aquesta quarta temporada, la rivalitat entre les antigues icones és història. Han unit dojos per a fer front a un enemic comú: el ressuscitat (per segona vegada) John Kreese (Martin Kove), antic senséi de Johnny que va tornar amb ganes de restituir a Cobra Kai a la seva agressiva glòria i dividir a la comunitat. Daniel s’encarrega de recapitular al principi del primer capítol: «Molts de nosaltres érem enemics», explica a la base combinada d’alumnes de Miyagi-do i Colmillo de Águila. «Però la rivalitat… no ha de ser per a ser sempre. Falten només uns mesos per al torneig All Valley i, enguany, ens juguem més que mai».

Com és d’esperar, els «amienemics» comencen xocant en els seus mètodes: Daniel promou un estil reactiu, mentre que Johnny defensa l’atac com a millor defensa; i si el primer instrueix als nois en el vell mantra del «donar cera, polir cera», el segon prefereix obligar-los a netejar el seu cotxe a fons per dins. Mentrestant, Robby està revelant en Cobra Kai les tècniques apreses durant el seu entrenament amb Daniel en la primera temporada. Escolten atentament una Tory (Peyton List) passada al costat fosc i un nou personatge, l’adolescent negre Kenny (Dallas Dupree Young), mogut al tatami després de sofrir bullying: el mil vegades vist en la saga, però encara funciona.

Però el millor personatge arribat a la sèrie és antic: torna Thomas Ian Griffith com Terry Silver, el mateix Terry Silver que en Karate Kid III: El desafío final ordia un pla salvatge per a saldar els seus deutes de guerra amb John Kreese.

En la sèrie veiem la seva nova vida en una casa de luxe davant del mar i la seva resistència a tornar al seu vell jo. «En els 80 –li diu a Kreese–, tenia tal eufòria de cocaïna i de venjança que vaig turmentar a un adolescent per un campionat de karate d’institut. Després del campionat, vaig tocar fons… Però vaig anar a teràpia i vaig aclarir les meves idees». Per a bé del drama, Silver acaba de nou confós. I els seus ensenyaments deriven en una recta final de temporada tan física i impactant com es pot esperar de Cobra Kai. Després de la batalla d’institut entre dojos de la segona temporada o la bellament coreografiada invasió domèstica de la tercera, aquesta vegada ens tenen reservat un 51è torneig de karate All Valley amb final insòlit.

La pregunta és: fins a on es pot estirar aquest llarg revival? És possible que, en algun moment, la nova generació de personatges s’apropiï de la franquícia i afermi el seu propi estatus mític?

Després de tornar John Kreese, o l’Ali Mills d’Elisabeth Shue, o ara Terry Silver, comencen a esgotar-se les figures que rescatar. Queda la possibilitat de portar de tornada a Hilary Swank com Julie Pierce, l’heroïna de l’oblidada El nuevo Karate Kid, adolescent problemàtica que aprenia a controlar i redirigir la seva ràbia sota la tutela del senyor Miyagi. Però, davant la possibilitat de continuar més enllà de l’anunciada cinquena temporada, potser el més saludable seria acabar de consumar aquest relleu generacional.