El thriller 'Todos mienten', la nova sèrie creada i dirigida per Pau Freixas, produïda per Movistar+ en col·laboració amb Filmax, s'estrena aquest divendres a la plataforma. La Macarena és professora i se'n va al llit amb el fill de la seva millor amiga i alumne seu de 18 anys. Algú pujarà el vídeo a Internet. Aquest és el detonant de la sèrie, explica Freixas. En declaracions a l'ACN, el director explica que 'Todos mienten' agafa un grup de personatges i ensenya el seu caos, incoherències i imperfeccions, i quan es converteixen en impulsius, afegeix, mostra els seus punts febles. La sèrie, que es mou entre el suspens, el drama i l'humor negre, està format per sis capítols.

El vídeo de Macarena amb el seu alumne trasbalsarà la vida de Belmonte, una urbanització de classe alta, i farà aflorar els secrets i misèries dels seus habitants: amigues que s'odien, fills amb vides paral·leles, matrimonis amb forma d'estafa, amants inesperats, crisis matrimonials i, a més a més, un assassinat.

"Venia de fer 'Sé quien eres' amb personatges molt pensats i estratègics, però a 'Todos mienten', la història es construeix a partir dels impulsos dels personatges que són imperfectes i incoherents"

Freixas apunta que el punt de partida de la sèrie era fer un thriller. "Venia de fer 'Sé quien eres' amb personatges molt pensats i estratègics, però a 'Todos mienten', la història es construeix a partir dels impulsos dels personatges que són imperfectes i incoherents", assegura.

Quan es construeix un personatge en un guió se li acaba donant una coherència i una sèrie de paràmetres de comportament que segueixen, apunta Freixas. Però la realitat per molt racional que un sigui, afegeix, "et pot convertir en molt impulsiu. La sèrie agafa personatges i ensenya el seu caos, incoherències i imperfeccions".

L'actor Leonardo Sbaraglia assenyala que la sèrie presenta un món ideal i somiat en una urbanització de classe alta, però en aquella vida "hi ha personatges que es comencen a rebel·lar i volen un altre sistema i a partir d'aquesta rebel·lió comencen els embolics, perquè hi ha una cosa que no és tan perfecta com es creia", declara Sbaraglia.

Des de l'inici queda clar que hi ha un crim i posteriorment, la sèrie va enrere en el temps per explicar-te com s'arriba a aquest assassinat. Freixas apunta que el 'flash forward' ofereix joc a l'espectador amb el dubte de qui serà l'assassí i apel·la, a la vegada, a la seva paciència. "Si li promets a l'espectador que passarà alguna cosa molt grossa, es relaxa i es permet que el temps sigui de presentació de personatges", diu.

Repartiment

La sèrie té un repartiment format per Irene Arcos, Natalia Verbeke, Miren Ibarguren, Leonardo Sbaraglia, Juan Diego Botto, Ernesto Alterio, Eva Santolaria, Amaia Salamanca i Jorge Bosch. Completen l'elenc: Lucas Nabor, Carmen Arrufat, Berta Castañé, Marc Balaguer i Lu Colomina.

Sbaraglia interpreta un psicòleg argentí que un dia s'assabenta que la seva dona se'n va anar al llit amb un noi de 18 anys. Ell, explica, sempre va tenir amb ella molta confiança i van tenir una relació d'intimitat i se n'adonen que hi havia moltes coses que no s'havien dit.

Per la seva part, Eva Santolaria, que també ha participat en el guió, es posa en la pell de la Iolanda, que porta tota la vida amb la seva parella vivint a Belmonte. El personatge és amic de la professora i de la mare de l'alumne, que apareixen al vídeo. "Ella se sent amiga de les dues i intenta fer de mediadora", indica. El personatge creia també viure en un món segur i en una bombolla de seguretat, però tot això canviarà a partir del vídeo.