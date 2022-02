Bárbara Vázquez, una psicòloga criminalista que va ser víctima d’un segrest exprés, decideix liderar un grup d’intervenció ràpida per a arribar allí on la policia no ho fa. Aquest és el fil argumental del qual tira «Express», la primera sèrie original espanyola de Starzplay per a explicar molt més: com vivim en una societat en la qual tot va ràpid. El menjar és exprés, els divorcis, els viatges… i també el delicte. El projecte compta amb dos pesos pesants de Vis a vis: la protagonista, Maggie Civantos, i el creador, Iván Escobar.

Express és un híbrid de gèneres (thriller, comèdia…), per la qual cosa es barreja amb naturalitat la violència amb la tendresa, l’acció i l’humor, i conflueix un element futurista (la seu de l’organització i els mètodes utilitzats per a donar amb els segrestadors ho són) amb una cosa tan tradicional com la vida familiar (encara que aquesta estigui desestructurada). Tot això es vehícula a través del personatge que interpreta Civantos (Màlaga, 1984).

Explica l’actriu que Bárbara és una antiheroïna. «Una dona de veritat, imperfecta, que s’equivoca». I que pot ser vulnerable unes vegades i agressiva altres. «Una dona que vol estar en tots els fronts: intenta ser mare, intenta ser policia, intenta ser esposa i, clarament, va fallant en tot», detalla Iván Escobar (Palència, 1971), creador, showrunner i guionista al costat d’Antonio Sánchez Olivas i Martín Suárez. «Aquest relat dels perdedors és el que em sembla més atractiu», confessa.

La por també és un altre dels elements molt presents en aquesta ficció de vuit capítols produïda per Starzplay i The Mediapro Studio. Alguna cosa que instaura la inquietant moda de segrestos expressos que viu aquesta Espanya del futur recreada en la sèrie. «Un delicte que a Llatinoamèrica és actualment una autèntica plaga i que està arribant aquí, perquè no necessita una gran infraestructura. Aquesta facilitat per a delinquir democratitza el delicte i la por», adverteix Escobar. Una por al qual Bàrbara no es vol enfrontar, i per això no ha superat el trauma, com demostra que dorm en el maleter del seu cotxe, com va fer en el dia del seu segrest.

Conflictes familiars

No menys important són els seus conflictes familiars: la seva relació amb un exmarit (Santa/ Esteban Meloni) del qual no s’acaba de separar; una filla adolescent (Gus/ Alba Plabas) amb la qual xoca, i una petita (Camila/ Manuela Rojas) que viu els seus problemes en silenci. Elements aquests que serveixen per a fer de Express un thriller atípic, sense tirs ni persecucions a l’estil americà. Perquè en això les sèries espanyoles no surten ben parades –«els americans tenen més diners i ho fan millor», confessa Escobar, però sobretot perquè es volia oferir «una mirada més polièdrica de la vida» i centrar-se en el component emocional. Sense deixar de costat la tensió, la violència i el ritme trepidant.

El grup antisegrestos, propietat d’Ortega (Kiti Mánver), que té com a assistent a Santiago (Vicente Romero), el formen Dulce (Loreto Mauleón), una virtuosa amb els drons; Leo (Bernardo Flores), jove ex segrestador; el hacker Zero (Omar Banana), i Maribel (Ana Marzoa), una dona gairebé cega amb una oïda prodigiosa.