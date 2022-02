'El senyor dels anells. Els anells de poder', l'esperada nova sèrie de Prime Video sobre l'univers creat per l'escriptor J. R. R. Tolkien, ja té el seu primer teaser tràiler i s'ha projectat en el marc de la Super Bowl LVI. El teaser tràiler mostra una selecció de personatges del repartiment de la sèrie i localitzacions d'Arda, el nom que rep el món on hi passen els esdeveniments de les obres de Tolkien. La sèrie estarà ambientada en l'anomenada 'segona edat' d'aquest univers. Es tracta d'un "drama èpic" que té lloc "milers d'anys abans" dels esdeveniments narrats a 'El hòbbit' i 'El senyor dels anells'. J. A. Bayona és un el cineasta que dirigirà els capítols inicials. S'estrenarà a més de 240 països i territoris el 2 de setembre.