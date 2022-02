El paisatge audiovisual actual ofereix una sobreabundància d’opcions, però tampoc és que sobrin les sèries de ciència-ficció dura. I menys encara les sèries de ciència-ficció dura sobre parelles de androides ateus que reconstrueixen la humanitat en un planeta inhòspit mentre es fan preguntes sobre la necessitat de l’espiritualitat.

Per tot això i alguns violents plaers, Raised by wolves (HBO Max, segona temporada) va ser rebuda fa dos anys com una beneïda anomalia per nerds del gènere, però també per qualsevol espectador receptiu als desafiaments. Aaron Guzikowski (guionista de Prisioneros, de Denis Villeneuve) va crear un món carregat d’idees, però també de perills tàctils i viscerals, on tot pot passar. A més de produir, Ridley Scott va establir intensos patrons visuals dirigint els dos primers episodis i passant després el relleu a gent que el coneix bé, com el seu fill mitjà, Luke Scott, director de segona unitat en diverses pel·lícules del pare.

Assentament tempestuós

De nou, l’home que ens va donar als memorables replicants de Blade Runner i els androides de Prometheus y Alien: Covenant tornava a explorar la possible humanitat de la intel·ligència artificial. «Jo m’inclinaria a parlar d’humanitat a seques», diu el creador Guzikowski en junket virtual. «La sèrie tracta sobre què significa ésser humà, amb la peculiaritat que són androides els que es fan aquesta pregunta. Estan començant a tenir emocions humanes i no saben com processar-les. Els éssers humans no ens fem segons quines preguntes perquè no sembla necessari: som com som, sempre hem tingut emocions. En el cas dels androides, cada emoció parteix d’una decisió... o això sembla».

Al començament de Raised by wolves, els androides Madre (Amanda Collin) i Padre (Abubakar Salim) arriben a l’inhòspit planeta Kepler-22b amb la missió de convertir sis embrions congelats en un nou començar el dia ateu de la raça humana. En la Terra a penes queden humans després de la gran guerra entre ateisme i mitraisme (religió mistèrica de l’era de l’Imperi romà que aquí rima bastant amb cristianisme), que encara que va acabar guanyant va perdre la carrera per plantar primer la bandera en Kepler-22b.

Si no han vist la sèrie, millor saltin-se aquest paràgraf. Toca recordar com Madre va massacrar a la tripulació de l’arca mitraica i va acollir en el seu si a alguns fills d’aquells per a criar-los al costat de l’únic nen supervivent del seu propi experiment, el rebel Campion (Winta McGrath). I com, en realitat, sota la pell dels mitraics Marcus (Travis Fimmel) i Sue (sempre excel·lent Niamh Algar) s’amagaven un parell de vells ateus transformats per la més inquietant operació de cirurgia estètica.

En la segona temporada, Madre i Padre, al costat del seu grup de sis xavals humans, s’uneixen a una colònia atea de recent formació en la misteriosa zona tropical. Els nois no deixen de créixer i fer coses que Madre, una mare helicòpter en més d’un sentit (pot volar), és incapaç de controlar. «La Madre del principi, molt ingènua, creia tenir tot sota control i que la missió sortiria bé», explica l’actriu Amanda Collin. «Tenia una perspectiva gairebé adolescent de les coses. Ara és com si Madre hagués arribat a la vintena i entengués que la vida no és, per desgràcia, com ella creia que anava a ser. Ha començat a tenir problemes i no bregar amb ells; a suprimir coses, suprimir sentiments. Res més humà que tot això».

Amb l’actriu de ‘Censor’

En la interpretació de Collin com a Madre, gairebé pur ball interpretatiu, resideix gran part de la fascinació emotiva de Raised by wolves. Però també està la dolorosa solitud de la Sue de Niamh Algar, actriu irlandesa convertida en rostre important del cinema i la televisió de gènere; a més de per Raised by wolves, se la recorda pel thriller Calm with horses i com exquisida protagonista de la revelació del terror recent Censor. «M’encanten els thrillers, el terror i la ciència-ficció, però també ha estat tot una mica casual», comenta Algar. «El que més m’importa és la història. I, després, tot el que l’emboliqui a nivell creatiu. Vaig créixer veient les pel·lícules de Ridley Scott. No hauria d’haver vist Alien de petita, però la vaig veure. I veure a aquesta protagonista femenina tan poderosa, amb tanta responsabilitat, em va inspirar molt», afegeix.

Veterà inquiet on n’hi hagi, Scott va tenir la idea de convèncer al productor electrònic Ben Frost per a participar en la banda sonora. «Ridley havia vist una altra sèrie amb música de Frost [potser Dark?] i va voler unir-lo a l’equip», explica Guzikowski. «Ens importa molt com es barregen so i imatges, i el primer inclou no sols la música, sinó també el disseny de so. Per a nosaltres, fer aquesta sèrie és gairebé com donar forma a una gegantesca simfonia en la qual cada petit element ha d’harmonitzar amb tots els altres».