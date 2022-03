En algun moment (encara per concretar) del 2022 s’emetrà l’últim episodi de The walking dead, més o menys 12 anys després de l’emissió del primer, aquella obra mestra de Frank Darabont en la qual el silenci parlava més alt que les paraules o els grunyits guturals. Hauran estat en total 11 temporades, l’última d’elles dividida en tres parts de vuit episodis; la segona, 11B, ja estrenada en FOX.

La tanda arrenca, òbviament, on va acabar l’anterior, amb alguns dels nostres herois lluitant contra els Segadors i els habitants d’Alexandria lluitant amb una tempesta torrencial. Aquesta temporada final hagués pogut ser un tens crescendo, però sembla més aviat concebuda com a llarg clímax. «Quan vam crear la sèrie, vam intentar que tot fos elèctric tot el temps», explica per videollamada Angela Kang, showrunner de la sèrie des del 2017. «Que les coses no deixin de moure’s, sense oblidar-nos, sigui com sigui, de tenir moments més contemplatius; això és part de l’estil també».

Amb la pressió al límit

Després d’escriure per a la mai emesa Day one i l’efímera Terriers, Kang va tenir millor sort amb la seva següent sèrie, The walking dead, en la qual va començar en el 2011 com a editora de guió. En la tercera ja era productora; en la cinquena, coproductora executiva, i des de la novena es va convertir en showrunner. Quelcom que la va enxampar una mica per sorpresa: «Sabia que volia ser showrunner, però no creia que anés a ser en aquesta sèrie», ens explica. «En realitat m’estava preparant per a portar una sèrie en algun altre lloc, o escriure la meva pròpia sèrie i vendre-la».

Pregunto a Kang quin grau de pressió sent ara mateix sobre el desenllaç de la sèrie, en una escala del 0 al 10. La seva resposta estressa: «És com un 25!», exclama, encara que just després riu. «Ara mateix estem arribant al final de la fase d’escriptura i ens estem concentrant a acabar de filmar aquests últims episodis. Estem lluitant per crear alguna cosa que resulti èpic i interessant, i que faci sentir a la gent que el viatge ha valgut la pena. Vull fer una bona feina per als fans».

Concentrar-se a fer aquesta bona feina podria servir per a estalviar-se campanyes en línia per a la reformulació d’aquest final. En The walking dead es té molt en compte l’opinió dels fans? «Escrivim les coses amb molta antelació, així que per a quan els fans estan reaccionant a alguna cosa, nosaltres ja estem ficats en una altra història», diu Kang.

Fans per sobre de tot

«Però els fans han de saber que nosaltres també som fans. Som fans del que Darabont va plantejar en la primera temporada. Som fans de Robert Kirkman i els seus còmics». Kang és també, d’altra banda, fan de moltes altres coses, i espera poder fer algun dia aquesta sèrie pròpia. Però encara passarà temps, no sols perquè li quedin «molts, molts, molts mesos de postproducció» de The walking dead, sinó perquè també serà showrunner de la sèrie sobre Daryl (Norman Reedus) i Carol (Melissa McBride) prevista per al 2023, de la qual, per descomptat, no pot dir «res», ni tan sols sobre el to o la personalitat. «És alt secret. Però crec que la intenció amb tot el que pugui venir després és que hi hagi veritables factors diferencials».