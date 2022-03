Fa dos anys que va finalitzar l’aventura vikinga de Michael Hirst, el productor i fanàtic de la història que ha convertit el personatge de Ragnar Lodbrok en una celebritat televisiva. La sèrie Vikingos va narrar durant set temporades les aventures d’aquest rei pagà. Sobretot a Anglaterra, Escandinàvia i França, on aquest antic llaurador suec tenia posades les seves ambicions. Però aviat van arribar els seus fills. La imprudència, i la tossuderia, els va portar a descobrir diversos territoris, entre ells Espanya i Islàndia. L’aventura va acabar amb les seves lluites internes després de la mort del seu pare. Acabada aquesta estirp, Hirst s’ha proposat continuar amb el món viking en Valhalla, el spin-off de la primera sèrie, que se centrarà en les batalles pel territori a Anglaterra. La producció s’ha estrenat a Netflix.

Aquesta nova trama ens trasllada al segle XI, 100 anys després dels esdeveniments plasmats en Vikingos, i ens introdueix nous personatges històrics com Leif Erikson, Freydis, Harald Hardrada o el rei Guillem I d’Anglaterra. La sèrie no variarà en l’estil de Hirst, ja que combinarà ficció, història i mitologia escandinava.

La producció s’ambienta en territoris que ja vam conèixer en la sèrie original com Kattigat, Uppsala o Anglaterra. En aquesta nova narrativa els vikings procedents de diferents llocs d’Escandinàvia es reuneixen per a viatjar a Anglaterra i venjar l’extermini de milers dels seus germans, comès pel rei anglès Etelredo I amb la Massacre del Dia de SantBrici. Liderats pel rei viking Canó, creuaran de nou les mars per a saquejar i conquistar noves ciutats angleses, com Londres.

Hi haurà nous personatges. Entre ells es troba el famós explorador Leif Eriksson (Sam Corlett) i la seva germana Freydis (Frida Gustavsson), els qui arriben des de les Greenlands fins a Kattigat a la recerca de venjança contra un home, però que acaben veient-se directament relacionats amb l’organització del Rei Canuto d’un atac contra Anglaterra. Altres figures històriques clau en la trama són Emma de Normandia (Laura Berlin) i el rei Harald Hardrada (Leo Suter).

Encara que no tot seran cares noves. Hirst ha assegurat en una entrevista que els fans de Vikingos tindran l’oportunitat de tornar a veure a Laguertha i Ragnar. Els personatges de Valhalla els esmentaran en diverses ocasions, ja que els protagonistes de la primera saga s’han convertit en personatges mítics de la cultura vikinga a causa de les seves conquestes i els seus canvis en els costums.

A diferència de Vikingos, en Valhalla no veurem a Hirst com showrunner sinó com a guionista principal. El seu successor a la primer a línia de la sèrie serà Jeb Stuart, director de la Jungla de cristal (1988), Secuestro (1997), El fugitivo (1993) o Blood Doni Sign My Name (2010).