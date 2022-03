Tot és mentida. Aquesta és la conclusió a la qual arriba Andy després que una visita a un centre comercial amb la seva mare acabés en violència. Quan la resta de persones actuaven amb temor, la seva mare, Laura Oliver, semblava conèixer al tipus que estava causant tant de rebombori. Aquest és l’arrencada de ¿Sabes quién es?, la nova sèrie de Netflix. Protagonitzada per Toni Collette (El sexto sentido, Little Miss Sunshine) i Bella Heathcote (Sombras tenebrosas), aquest thriller segueix la pista a una mare i una filla que s’enfronten a una amenaça imprevista, originada pel passat de la matriarca. Està dirigida per Minkie Spiro, qui ha participat en les sèries Genius o Barry.

Després de trenta anys amagant la seva veritable identitat, els esdeveniments després de salvar a la seva filla d’una mort imminent comencen a sortir a la llum per a una Laura que es veu embolicada en un anar i venir entre els descobriments de la seva filla i resguardar tant la seva integritat com la d’Andy. Mentre a poc a poc la jove es comença a donar compte sobre el que creia que era la seva dinàmica familiar, com era realment i com ha canviat de cap a peus.

És un tipus de thriller que estem veient molt al cinema en els últims anys. És el cas de Perdida, la pel·lícula de David Fincher protagonitzada per Ben Affleck i Rosamund Pike.

Aquesta sèrie de Netflix està produïda per la mateixa empresa que Big Little Lies, la producció de HBO que es va guanyar el beneplàcit de la crítica amb les estupendes interpretacions de Reese Witherspoon i Nicole Kidman.

¿Sabes quién es? és l’adaptació de la novel·la de Karin Slaughter, Pieces of Her, publicada en el 2018, considerat un dels majors «best sellers» dels últims anys segons The New York Times.

La segona temporada dels Bridgerton

Una altra de les estrenes més esperades de la plataforma és la segona temporada dels Bridgerton, la sèrie que adapta la saga literària de Julia Quinn. La plataforma va confirmar que seguiria escrupolosament la història ideada per l’autora, per la qual cosa el següent protagonista de la trama serà Anthony Bridgerton, el germà gran de la família. El nou lliurament comptarà amb el fitxatge de Simone Ashley (Sex Education, Broadchurch), qui interpretarà a Kate Sharma, una jove nova en l’alta societat de Londres.