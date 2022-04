Ptolemy Grey és un ancià de 91 anys que ha estat apartat per la seva família, els seus amics, i fins i tot per ell mateix. La seva ment ha anat morint amb els anys per una lenta però inexorable demència senil que el té ancorat en el sofà. Encara que tot canvia amb l’assassinat del seu nebot, l’únic ser amb el qual Ptolemy es relacionava del món exterior. Aquest succés serà el motor que necessiti per a vèncer la seva solitud amb l’objectiu d’investigar què li va succeir al seu nebot, mort per un tret de bala en ple carrer. Aquest és l’argument de Los últimos días de Ptolemy Grey, la sèrie estrenada en Apple TV i un dels grans llançaments de la plataforma en el 2022. L’actor Samuel L. Jackson encarna a aquest ermità que ha de relacionar-se amb l’última neboda que li queda per a esbrinar què li va succeir a l’altre jove. Encara que és adolescent, Robyn, que així és com es diu la neboda, lligarà en curt al seu oncle.

No obstant això, per a complir el que vol, Ptolomy necessita la seva memòria. Per això se sotmetrà a un tractament experimental que li donarà una segona oportunitat. L’intèrpret ja ha declarat que aquest serà possiblement el paper de la seva vida, ja que es tracta d’un dels més dramàtics de la seva carrera sent protagonista. De fet, Jackson sempre ha aconseguit la fama amb papers secundaris en pel·lícules com Pulp Fiction (1995), Tiempo de matar (1989) o Fiebre salvaje (1991), amb la qual va guanyar el premi a la millor interpretació secundària en el Festival de Cannes. Apple TV està captant a molts dels actors de Hollywood que faltaven per submergir-se del tot en el camp del streaming. Enguany, la plataforma ja ha anunciat la contractació d’Anne Hathaway, Jared Leto, Gary Oldman, Elisabeth Moss o el cineasta Joel Coen per a combatre l’amenaça d’altres capçaleres, principalment Disney+. La sèrie, que adapta la novel·la de Walter Mosley, està dirigida per Ramin Bahrani, responsable de la pel·lícula 99 Homes (2015) i de l’adaptació a la pantalla petita de Fahrenheit 451, que pot veure’s en HBO Max. Una altra de la sèries més esperades d’Apple TV serà Wecrashed, la nova proposta protagonitzada per Anne Hathaway i Jared Leto, que encarnen als creadors de l’empresa «WeWork», considerada una de les «start ups» més valuoses del món. La sèrie relata la caiguda d’aquest símbol de la nova era empresarial. La plataforma també acollirà l’estrena de la primera sèrie de Gary Oldman en 20 anys, Slow Horses. En ella interpreta a un agent de policia que és forçosament retirat a una àrea administrativa del departament, destinada als casos fallits del cos després que una missió acabés malament.