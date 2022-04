La plataforma estatunidenca estrena un thriller de terror digne d’Álex de l’Església i de Guillermo del Toro. «Monstruos de Cracovia» és una de les estrenes més sorprenents de l’últim any. La producció segueix la pista a una jove turmentada pel seu passat que veu visions. Desesperada, troba la resposta que necessita en un fanàtic, líder d’un grup de joves que intenten investigar successos paranormals. La trama es nodreix de la mitologia i cultura popular eslava per a donar llum a uns certs monstres que aterriran a l’espectador des del primer minut.

La sèrie està dirigida a quatre mans per Kasia Adamik i Olga Chajdas, dues dones, i està escrita per altres tres, Gaja Grzegorzewska, Magdalena Lankosz i Anna Sienska. Barreja terror, acció i fantasia, en la línia d’altres sèries que s’han estrenat en els últims anys com «Dark», «30 Monedas», «Siren» o «La maldición de Hill House».

Altres produccions televisives poloneses

En els catàlegs de les plataformes no és molt comú trobar produccions televisives poloneses. Entre les més reeixides tenim «Sexify», una sèrie sobre sexe que va deslligar un fenomen fan l’any passat. Res té a veure amb «Sex Education». També en Netflix trobem «1983», estrenada en el 2018, però molt pertinent en aquests temps a causa de la Guerra d’Ucraïna. La història transcorre en un món alternatiu en el qual el teló d’acer mai va caure. En el 2002, 20 anys després d’un devastador atac terrorista en el1982 que va paralitzar el procés d’alliberament de Polònia i la caiguda de la Unió Soviètica, un estudiant de dret i un policia es troben amb una conspiració que ha mantingut el teló d’acer en peus, i a Polònia vivint sota la repressió policial. Després de dues dècades de pau i prosperitat, els líders del règim creen un pla secret amb un adversari inusual en els anys 80 que transformarà de manera radical a Polònia i afectarà les vides de tots els ciutadans del país i de la resta del món. El que aquests dos homes descobreixen té el potencial d’iniciar una revolució popular, i els que estan en el poder faran l’impossible per a mantenir-lo secret.

Si volem la típica sèrie de gènere negre, Polònia va donar a llum a la minisèrie «Bosque adentro». Se centra en el personatge de Paweł Kopinski, un famós fiscal de Varsòvia que encara conserva l’esperança de trobar a la seva germana, desapareguda fa més de vint-i-cinc anys en estranyes circumstància. Durant un campament d’estiu, la jove es va endinsar en un bosc al costat d’altres tres companys i mai de la vida la va tornar a veure. Sí que van aparèixer els cadàvers de dos d’ells, deixant molts dubtes sobre el succeït i obligant el responsable del campament a pagar una onerosa suma als familiars en forma d’indemnització.

Mentre instrueix el cas de la violació d’una jove fent front a multitud de dificultats mediàtiques, la troballa d’una víctima d’homicidi, que resulta ser un dels acompanyants que es va esfumar amb la germana de Pawel, llança proves que relacionen al mort amb la desaparició de la seva germana i fan que augmentin les esperances que continuï viva.