Si no tens plans per aquesta Setmana Santa, les plataformes d''Streaming' et poden solucionar la vida aquests dies. Però si a més, no vols enredar-te amb una sèrie de moltes temporades o massa episodis, aquí et proposem tres opcions disponibles a HBO Max que són una aposta segura per passar una estona entretinguda.

1.Somebody, somewhere La còmica Bridget Everett (una institució del cabaret novaiorquès més transgressor i secundària a pel·lícules com 'Juerga de mamis') protagonitza aquesta sèrie de vuit episodis de menys de mitja hora que aborda amb gran sensibilitat el dol per la pèrdua d'un ésser estimat i el procés de reconnexió amb les arrels, sense oblidar els tocs de comèdia que tan bé domina l'actriu. Sam, el seu personatge, torna a la seva ciutat natal (Manhattan, Kansas), on sempre havia sentit que no encaixava. Un vell company d'institut, l'entranyable Joel (Jeff Hiller), l'ajudarà a tornar a gaudir dels petits moments de la vida amb altres companys de la comunitat 'queer', així com a alleugerir algunes tibantors familiars. 2.Mare of Easttown Kate Winslet va recollir elogis i premis (entre ells un Emmy a la millor actriu de minisèrie) per aquestaproducció que sorprèn amb algun inesperat gir de guió. Interpreta a una detectiva d'un petit poble de Pennsylvania, mare divorciada, que investiga un assassinat mentre intenta que la seva vida personal no s'ensorri, amb una filla adolescent, una mare manefla i un net a càrrec seu. El seu ampli coneixement de la comunitat li obrirà portes, però també li causarà diversos problemes. 3.Sharp Objects El final d'aquesta minisèrie de vuit episodis no decepciona, perquè resulta molt impactant. Basada en la novel·la brillant de Gillian Flynn, segueix a una periodista en hores baixes (Amy Adams), que es veu obligada a tornar al seu poble natal de Missouri per cobrir una sèrie d'assassinats d'adolescents. L'ambient a casa de la seva mare, el seu padrastre i la seva germanastra resultarà bastant pertorbador per ella, ja que no podrà desfer-se dels seus traumes del passat.