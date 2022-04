I quan el gènere hospitalari ja semblava més que sobreexplotat, apareix una sèrie com Esto te va a doler (Movistar Plus+) per a donar-li una revitalizadora descàrrega elèctrica. Només feia falta aplicar el corrent de la (autèntica) vida per a convertir el vell en nou, intens i irresistible. Més de tres milions d’espectadors van seguir la seva estrena en BBC One. Els crítics s’han desfet en elogis i molts ja estem reservant un buit prioritari per a la sèrie en el top 10 anual.

Esto te va a doler fa honor al seu nom, però també fa riure, i el salt entre humors pot tenir forma de transició fluida o contrast brutal. És un ball impossible d’emocions que ja estava en el llibre homònim del 2017, en el qual el guionista de comèdia Adam Kay va repassar els seus anys (2004-2010) com a metge en pràctiques de la sanitat pública. Especialitats: obstetrícia i ginecologia, àrees, sobretot la primera, on el contacte amb la vida (i la mort) és intens. Tan intens que Kay no va haver de retocar molt la realitat per a convertir-la en efectiva ficció. O bastant més que efectiva: com dèiem, arrolladoramente viva. Però alguns canvis van ser necessaris. «Tot va començar amb els diaris que vaig escriure mentre treballava a l’hospital», explicava Kay a mitjans triats en una trobada virtual. «Una adaptació directa hauria estat com un one-man show amb mi llegint 300 entrades de diari. Vam donar forma a un món i ens centrem en un període concret que em semblava molt interessant, quan vaig tenir a gent treballant per damunt i per sota meu».

Aquest detall serveix per a conèixer les diverses cares de Kay, o del Kay de ficció; una mica displicent amb els seus inferiors i gairebé massa servicial amb els seus superiors, en part per la seva inseguretat. També capaç d’enfrontar-se als pacients quan fa falta. «A l’hora de canviar coses –explica–, el més important era evitar que poguessin ficar-me en la presó [riu]. Que un pacient no es pogués reconèixer. Si manteníem els detalls clínics, canviàvem els personals. I també vaig canviar coses sobre gent de la meva vida privada. Hi ha gent que vull que em continuï parlant».

Un altre recital de Ben Whishaw

Tothom coneix a Whishaw, encara que no conegui el seu nom. Ha estat l’últim Q de la saga de Bond, el John Keats de Jane Campion (en «Bright star»), la veu de l’os Paddington en la versió original anglesa i, ja en televisió, el protagonista de sèries com a «Presunto culpable» (el germen de «The night of»), «The hour» i «London spy». Aquí trenca de riure o dolor, o trenca la quarta paret, també, com aquest jove metge que lluita per fer bé el seu exigent treball i tenir a més una relació amorosa.

El que va atreure a l’actor al projecte va ser la seva «autenticitat». «El que no resulta tan sorprenent si tenim en compte que es basa en experiències reals. Però Kay ha sabut, a més, posar-ho de manera brillant sobre el paper». L’autor li va descriure el projecte com una «carta d’amor» al Servei Nacional de Salut del Regne Unit, la qual cosa no treu que, sovint, sigui més aviat retrat de les seves misèries, més importants encara en el 2006, quan ocorre l’acció. «Esto te va a doler» està més prop de la crua versió original britànica de «Getting on» (sobre l’ala geriàtrica d’un hospital del NHS) que del glamur d’«Urgencias» i «Anatomia de Grey».

L’entrenament mèdic de Whishaw va consistir en «unes quantes tardes amb doctors que després, durant la sèrie, van estar amb nosaltres com a assessors». L’ideal hauria estat anar a un hospital i sentir els seus ritmes caòtics, seguir a la gent indicada, «però no va ser possible pel confinament», assenyala l’actor. «Així que ens vam dedicar a jugar algunes tardes amb òrgans prostètics. Ambika ho va fer millor».

Crua però cinematogràfica

Ben es refereix a la còmica Ambika Mod, fabulosa en el seu primer paper important en televisió: la debutant però directa Shruti, que rep primer les crítiques d’Adam, però, més aviat que tard, també la seva mentoria i amistat. Si l’acostament sembla tan real és perquè la directora Lucy Forbes va impedir a Ben i Ambika conèixer-se abans: «Anàvem a fer un assaig i va dir: ‘No’», explica l’actriu entre riures. «Es va negar en rotund, no volia que parléssim, no volia que fóssim amics. Ho vaig acceptar a contracor. El que veiem en pantalla és una amistat creixent en temps real».

Forbes no va encertar només en la direcció d’actors. També va trobar un meravellós equilibri entre el nervi de la càmera a l’espatlla, que permet aferrar-se als personatges en lloc de només observar-los, i solucions visuals més planejades i cinematogràfiques. El muntatge de Selina Macarthur és una lliçó de pur nervi, geni i contrastos. Benedict Spence, des de la fotografia, explota amb saviesa les paletes de color. Si afegim la banda sonora gravada per JARV IS…, l’últim projecte de Jarvis Cocker, obtenim una sèrie estètica i sensorialment sensacional. Passarà a la història.