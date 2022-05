Una dona va canviar per sempre els hàbits de la societat estatunidenca, i no des de la consulta del metge, sinó des de la televisió. Julia Child encara és recordada com la primera cuinera-presentadora de la televisió americana. El seu programa, «The French Xef», es va convertir en un dels més vists dels anys 60, quan el moviment feminista era als carrers exigint un canvi de rols de gènere perquè la dona deixés d’ocupar únicament dos espais: la cuina i l’habitació de la planxa. En aquest context, Child va reivindicar el lloc de la dona dins de la cuina com una professional, elevant a més la importància del producte.

La vida d’aquesta fascinant cuinera es pot veure ja en HBO Max, la plataforma que estrena «Julia», la sèrie que explica el llançament del programa de cuina a través del qual Julia va ensenyar a tota una nació com cuinar un pollastre rostit o com fer una truita. Child va néixer en el si d’una família de classe mitjana a Califòrnia, un dels estats més progressistes dels Estats Units. Lletja, alta i de complexió ampla, aquesta prometedora cuinera sempre es va sentir marginada dins del sector femení de l’època, on l’objectiu principal era casar-se. Jugava al tennis i al bàsquet, i va acabar trobant treball en el servei secret americà, que la va enviar a països com la Xina o Sri Lanka. Allí va conèixer al que seria el seu marit, Paul Cushing Child, pertanyent a una família acomodada de Nova Jersey amb predilecció per la gastronomia. Els dos es van mudar a París per treball. La ciutat i la cuina francesa van canviar per sempre la concepció de Julia sobre la cuina. Va acabar fent un curs a Le Cordon Bleau i escrivint llibres de receptes, traduint la cuina francesa als ciutadans estatunidencs. Especialment famós va ser El arte de la cocina francesa amb gairebé 800 pàgines de receptes adaptades als nous temps. Es va convertir en best-seller. Julia va aprofitar el seu èxit per a tornar als Estats Units, on va concedir més d’una entrevista de televisió. Els executius de la televisió pública de Boston van captar el seu potencial i van decidir atorgar-li un programa de cuina sense moltes expectatives. No va faltar molt perquè es convertís en un dels espais més vists, amb deu temporades en antena. Meryl Streep va interpretar a la cuinera en la pel·lícula Julie&Julia, que feia un paral·lelisme entre la vida de la presentadora i la d’una americana del segle XXI afeccionada a la cuina. La sèrie és molt millor. La producció de vuit episodis està protagonitzada per Sarah Lancashire (Happy Valley), David Hyde Pierce (Frasier), Beu Neuwirth (Madam Secretary), Brittany Bradford (Bernhardt/Hamlet a Broadway), Fran Kranz (Homecoming) i Fiona Glascott (Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald).