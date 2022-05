Los Bridgerton canvia d’estratègia. La sèrie de la factoria de Shonda Rhimes, una de les més vistes de Netflix, no seguirà l’ordre dels llibres, com ha fet fins ara. La tercera temporada se centrarà en la història d’amor entre Colin Bridgerton (Luke Newton) i la seva amiga Penelope Featherington (Nicola Coughlan), tal com ha revelat la mateixa actriu. Així, la quarta novel·la de la saga creada per Julia Quinn, Seduciendo Mr. Bridgerton, serà traslladada a la petita pantalla abans que el tercer llibre, protagonitzat per un altre dels germans del clan, Benedict (Luke Thompson). Els dos primers van posar el focus en els primogènits de la nissaga, Daphne (Phoebe Dynevor) i Anthony (Jonathan Bailey), aparellats amb el duc de Hastings (Regé-Page Jean) i la rebel Kate Sharma (Simone Ashley).

La decisió està motivada pel protagonisme que ha cobrat en la segona temporada de la sèrie el personatge de la millor amiga d’Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), Penelope. I no només en desvelar-se el secret de la seva identitat oculta, sinó també pel seu acostament a Colin, encara que el jove Bridgerton només la vegi (fins ara) gairebé com una germana. Segons ha explicat a la revista Variety Jess Brownell, que substitueix Chris Van Dusen al capdavant de la producció, «realment sento que és el moment de Colin i Penelope, dos personatges que hem vist des de la primera temporada i en què hem invertit poc temps». Per a Brownell, especialment en l’última temporada s’han vist «moments de tensió entre ells en què Colin camina fins a la línia de gairebé adonar-se que Penelope sent alguna cosa per ell, però no hi arriba realment». «En lloc de mantenir-nos a la superfície en aquesta dinàmica, volíem donar-li una temporada, és el moment perfecte», indica. No serà l’única novetat prevista per a la nova temporada, perquè una de les germanes Bridgerton canviarà de cara. Serà Francesca, fins ara interpretada per Ruby Sokes, que serà substituïda per Hannah Dodd.