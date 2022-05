Per fi un thriller entre les novetats del mes. «Las Luminosas» és la nova aposta d’Apple TV+. Protagonitzada i produïda per Elisabeth Moss, l’estrella de «El cuento de la criada», interpreta en aquest thriller metafísic a Kirby Mazrachi, una arxivera de periòdics de Chicago les ambicions periodístiques dels quals van quedar en suspens després de sobreviure a un brutal atac que la va deixar habitant una realitat incerta.

Quan Kirby s’assabenta que un assassinat recent està relacionat amb el seu propi cas, s’uneix al veterà i turmentat reporter Donen Velazquez (Wagner Moura) per a descobrir la identitat del seu atacant. A mesura que s’adonen que diversos casos sense resoldre estan inexplicablement vinculats, la realitat borrosa de Kirby sumats als seus traumes personals aplanen el camí perquè el seu agressor romangui sempre un pas per davant d’ells.

Jamie Bell, Phillipa Soo, Chris Chalk i Amy Brenneman completen el repartiment principal de la sèrie, estrenada a finals d’abril.

Las Luminosas, basada en la novel·la homònima de Lauren Beukes, està adaptada per a televisió i produïda per Silka Luisa, qui també actua com showrunner. Elisabeth Moss protagonitza, dirigeix i és productora executiva de la sèrie a través de Love and Squalor Pictures, al costat de Lindsey McManus.

Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson i Michael Hampton són productors executius a través d’Appian Way. Michelle MacLaren (Breaking Bad, Juego de Tronos, The Walking Dead) dirigeix els dos primers episodis i a més és productora executiva, al costat de Rebecca Hobbs, per a la companyia MacLaren Entertainment. Daina Reid dirigeix i és productora executiva. L’autora Lauren Beukes i Alan Page Arriaga també són productors executius.

Moss protagonitzarà, a més, un de les grans estrenes de l’any, la cinquena i última temporada de El cuento de la criada. HBO encara no ha anunciat la data per a l’arribada d’aquests nous capítols, encara que sabem que el rodatge va tenir lloc el mes de febrer passat. És per això que podem entendre que El cuento de la criada tornarà en l’últim trimestre de l’any. Encara queda molt. Almenys tenim a Las Luminosas per a anar obrint boca.