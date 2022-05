Què succeeix quan els superherois, tan populars com celebritats, tan influents com polítics i tan venerats com déus, abusen dels seus superpoders en lloc d’utilitzar-los per a fer el bé? Una batalla entre la gent corrent i els superherois té lloc quan The Boys s’embarquen en una heroica odissea per a revelar la veritat sobre Els Set i Vought, la totpoderosa corporació multinacional que maneja als superherois i oculta tots els seus bruts secrets. (Amazon Prime Video, estrena 3 de juny)