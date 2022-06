Eufòria, el programa de moda de TV3, arriba aquest divendres a la primera semifinal amb una gran novetat. Tots els artistes hauran de cantar dues cançons: una l'hauran d'interpretar individualment i l'altra amb un company.

L'Edu i la Mariona cantaran "La gent que estimo" d'Oques Grasses i Rita Payés. El bagenc Pedro, per la seva banda, actuarà amb el favorit de l'última gal·la, el Triquell, amb el que haurà d'interpretar "Under Pressure" de Queen i David Bowie. Finalment, la Núria i l'Scorpio cantaran "Tell Him" de Barbra Streisand i Céline Dion.

Pel que fa a les actuacions en solitari, l'Edu interpretarà la popular cançó "Sex Bomb" de Tom Jones, mentre que la Mariona haurà de treure el seu costat més dolç per encisar el públic amb la cançó de Disney "On aniré (How far i'll go)", del film Vaiana. La Núria haurà de demostrar que pot omplir l'escenari amb"Only Girl (In The World)" un dels himnes més reconeguts de Rihanna.

Mentrestant, el representant de la Catalunya central, Pedro interpretarà la cançó "Tornarem" de la banda catalana Lax'n'busto. Per un altre costat, l'Scorpio s'enfrontarà a un dels temes eurovisius més reconeguts dels últims anys: "Fuego" d'Eleni Foureira. Finalment, el favorit de l'anterior gal·la el Triquell interpretarà la marxosa cançó de Mika "Grace Kelly"