Amaia Salamanca és la guru d’una «família» formada per joves desconeguts que van buscant una resposta a les seves descafeïnades vides. Però com passa sempre, el que és aparentment perfecte amaga secrets. Aquest és el plantejament de «Bienvenidos a Edén», sèrie espanyola que ja ha arribat a la plataforma de Netflix. Formada per vuit episodis, la producció compte amb algunes de les joves promeses de la televisió, com Amaia Aberasturi (Akelarre), Lola Rodríguez (Veneno), Sergio Momo (Élite), Berta Vázquez (Vis a vis) o Marina Campos (Hasta el cielo).

«Ets feliç? Amb aquesta pregunta Zoa i altres quatre atractius joves, molt actius en les xarxes socials, son convidats a la festa més exclusiva de la història en una illa secreta, organitzada por la marca d’una nova beguda. El que comença sent un viatge excitant aviat es transformarà per complet en el viatge de les seves vides. Però el paradís no és realment el que sembla… 'Bienvenidos a Edén'», explica la sinopsi de la serio.

Creada i escrita por Joaquín Górriz (Desaparecidos) i Guillermo López (Atrapada), «Bienvenidos a Edén» és una sèrie en la qual hi cap tot, plena de thriller, romanç i aventura. Produïda por Brutal Media, els vuit episodis han estat dirigits por Daniel Benmayor (Xtremo) i Menna Fité (Merlí). A més de Barcelona, la ficció s’ha rodat en gran part a Lanzarote, on s’ha recreat aquest Edén particular ple de misteri i en el qual no és or tot el que lluu.

«Buscàvem transmetre aquesta sensació que el món es gris, que cada vegada hi ha menys futur, hi ha pandèmia, malalties, guerra… Aquesta sensació que per buscar-te un futur brillant i passar-t’ho bé has de buscar una illa i evadir-te. Això és el que tenen en comú els sentiments de tots els personatges. Tenen la necessitat d’escapar i d’arribar a una espècie de nou començament», explica el creador de la sèrie Guillermo López.

Una de les llavors de la creació de «Bienvenidos a Edén», explica per la seva part Joaquín Górriz, va ser el desastrós Fyre Festival, arribar a una festa en una illa «i despertar-te l’endemà amb un desastre majúscul». Així se sentirà Zoa (Amaia Aberasturi), una de les joves que arriba a l’illa fugint dels seus problemes, acompanyada de la seva amiga Judit (interpretada por la cantant Ana Mena).

El grup està liderat per Astrid, «que vol ensenyar-los que existeix la possibilitat de fer un món millor, de portar una vida més eco, però en realitat ella sap perfectament qui és cadascuna de les persones que han arribat, coneix les seves mancances, els seus problemes a casa, i sap com manipular-les per a portar-les al seu terreny», explica Salamanca sobre el seu personatge. La sèrie preveu ser un dels grans llançaments de l’any per a Netflix, que ja prepara la seva segona temporada.