La sèrie estrella de Netflix ha tornat tres anys després del seu últim lliurament, el principi de la fi definitiva. Stranger things, la producció que va inaugurar el fenomen dels «revival» televisius, està de tornada. La temporada quatre és la més madura i fosca, però també la que té més adrenalina. Estan tots, inclòs el personatge de Jim Hopper, tal com ha confirmat la plataforma.

Els nens que van enamorar als espectadors en el 2017 ja han crescut, cosa que significa que tots ells estan en plena crisi de joventut mentre lluiten amb destruir l’inframon que els aguaita. Stranger Things acabarà en la cinquena temporada presumiblement quan el grup es prepari per anar a la universitat. La marxa d’aquests joves de Hawkins determinaria el de la sèrie, si bé encara queda molt per a això.

Han passat sis mesos des de la Batalla de Starcourt, que va portar terror i destrucció al municipi d’Indiana. Lluitant amb les seqüeles, aquest grup d’amics està separat per primera vegada per enfrontar-se al misteri que embolica la seva realitat, alhora que fan malabars per a navegar per les complexitats de l’escola secundària. En el moment més vulnerable de les seves vides, una nova i esborronadora amenaça sobrenatural surt a la superfície, presentant un espantós misteri que, si es resol, podria finalment posar fi als horrors del «Upside Down», el món paral·lel a la realitat de Hawkins.

Atès que la tercera temporada va tenir lloc entorn del Dia de la Independència del 1985, esperàvem que la quarta comencés entorn de l’Any Nou del 1986. No obstant això, la temporada quatre se situa entorn de les vacances de primavera, que tenen lloc al voltant de març/abril.

Curiosament, els germans Duffer també han revelat qui és el protagonista principal –si és que n’hi ha– de la quarta temporada. «Gran part de la temporada gira entorn de Max», va dir Matt Duffer a IGN. «Obrim la temporada amb ella lluitant amb [el seu dolor] i ella tractant de navegar per això, i Max, d’altra banda, també és algú que no s’obre fàcilment a la gent. Així que gran part del que està tractant, està lluitant internament, ella ha perdut a un munt de gent, la qual cosa fa que sigui encara més difícil».

Aquest lliurament estarà dividit en dos volums. El primer es va estrenar el 27 de maig, i té 7 episodis. El segon s’estrenarà l’1 de juliol i tindrà dos episodis, segons han confirmat els germans Duffer.

La sèrie acumula desenes de premis, entre ells varis Emmy, Globus d’Or i fins i tot Grammy, gràcies a la seva estupenda banda sonora, formada per cançons dels anys 80, concretament de Jefferson Airplane, Joy Division, New Order o Kyle Dixon & Michael Stein.