En l’era de les tecnologies, la prima línia que separa la intimitat de l’esfera pública és cada vegada més fina. Les xarxes faciliten la vida, però també fan que estiguem més exposats a filtracions d’imatges privades, com a mostra Intimidad, la nova sèrie espanyola de Netflix. La ficció planteja una interessant i necessària reflexió sobre el tema (i sobre el sexisme, la sororitat i l’apoderament femení) a través de la història de diverses dones que veuen com la seva existència fa un tomb quan es difonen vídeos seus de caràcter sexual sense el seu consentiment. Les seves carreres es veuran afectades i les seves famílies seran víctimes col·laterals.

Un dels encerts d’Intimidad (i té diversos) és deixar-nos clar des del principi que qualsevol pot sofrir una situació semblant a les de les protagonistes, denominada violència masclista digital. Perquè una de les afectades és un personatge públic, una política amb una prometedora carrera (Malen, interpretada per l’actriu de La Casa de Papel Itziar Ituño), però una altra és Ane (Verónica Echegui), empleada d’una fàbrica. La violació de la intimitat la sofreixen així diversos personatges de diferents maneres, i afronten el cas de formes molt diferents.

«No és només el gran escàndol. A vegades també passa en una relació més comuna. Cal veure com t’afecta el que mostres, el que no mostres o el que la gent pugui saber de tu», explica Laura Sarmiento (Matadero, La zona), creadora de la sèrie al costat de Verónica Fernández (Hache, Caronte). Ambdues buscaven «una història de dones que s’enfrontaven juntes a dificultats malgrat les seves diferències».

La culpa i la vergonya

La culpa i la vergonya planegen sobre les protagonistes des que es difonen els seus vídeos, dels quals no tenien constància de la seva existència. I aquests sentiments, com a mostra la ficció, «et poden portar a la inacció o a jutjar-te pitjor a tu mateix que a la persona que t’ha fet mal», recalca Sarmiento, que no considera Intimidad «un manifest feminista», encara que estigui escrita des d’una perspectiva femenina i «des de la idea de la igualtat de drets».

Perquè, com recorda la protagonista, Itziar Ituño, «els atacs a la intimitat en les xarxes a dones són molt més cruents. I qui més qui menys de nosaltres els ha sofert alguna vegada». Les dades l’avalen. Segons les últimes xifres del Ministeri d’Interior corresponents al 2019, el 86% de les víctimes d’assetjament sexual per cibercriminalitat són dones.

Altres personatges potents d’Intimidad els interpreten Patricia López Arnaiz, Ana Wagener, Emma Suárez i Yune Nogueiras. La primera, com la germana de Ane, que acaba suïcidant-se arran de la filtració del seu vídeo. «El meu paper està basat una mica en experiències reals. El tema de la culpa és una cosa que apareix moltíssim en els familiars de les persones que s’han suïcidat», recorda.

Per a l’actriu, el més interessant d’aquesta sèrie «no és assenyalar a l’oncle que ha començat tot això, sinó que els altres vegem com participem i generem aquesta violència des dels nostres petits judicis. No fer clic quan t’arriba el vídeo pot canviar molt les coses», subratlla.

El protagonisme de Bilbao

Wagener, per part seva, interpreta a una policia amb vocació de psicòloga que s’encarrega d’aquesta mena de casos de violació de la intimitat; Suárez és la mentora de Mamen, i Yune Nogueiras, la filla adolescent de la política protagonista, que aspira a l’alcaldia de Bilbao. La ciutat basca es fa omnipresent en la sèrie, on s’escolten alguns diàlegs en basc.

«Bilbao té la grandària perfecta per a una història que parli de l’expansió d’un rumor. Perquè és una ciutat cosmopolita, en l’avantguarda. Però al mateix temps permet que un personatge se senti més tancat pels rumors que en una ciutat enorme, on és més fàcil passar desapercebut», justifica la creadora i guionista.