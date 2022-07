Les primeres informacions van arribar al juny del 2020 i sonaven a somni estrany producte del virus regnant en el primer any de la pandèmia: a Corea del Sud volien fer un remake de La Casa de Papel. Quan, al desembre del mateix any, Netflix va confirmar el projecte, alguns van onejar orgull patri i altres ens preguntem per què es refeia tan aviat una sèrie tan reeixida a tot el món, també a Corea del Sud. En certa manera, parlem d’un mash-up dels dos títols de parla no anglesa més populars de la plataforma: La casa de papel a través de El juego del calamar, el jugador del qual, el 218, Park Hae-soo, apareix aquí com el també maliciós Berlín.

La pregunta és ara si aquesta intrigant mescla, estrenada recentment, podrà atreure al públic de la producció original o guanyar-se als encara no convençuts. L’estructura general de la trama és idèntica. Els personatges no muten en excés. El que més canvia és el rerefons geopolític: en un futur pròxim, les dues Corees s’encaminen a la unificació i la JSA o àrea conjunta de seguretat ha donat peu a la ZEC o Zona Econòmica Conjunta, un assaig de cooperació que allotja, entre altres instal·lacions emblemàtiques, la Casa de la Moneda de la Corea Unificada.

Aquesta és la casa de paper estudiada per l’esmunyedís Professor (Yoo Ji-tae, el vilà de Old boy) per a dur a terme el robatori del segle amb ajuda de brillants peons, tots ells amb les mateixes habilitats i noms de ciutat que en l’original. El repartiment imposa bastant. A més de Park Hae-soo i Yoo Ji-tae, destaca la presència de Jeon Jong-seu (femme fatale de Burning) en el paper de Tòquio, soldada nord-coreana convertida pel capitalisme en lladre (que només roba a qui s’aprofita dels immigrants).

Bretxa entre rics i pobres

Park Hae-soo no parla anglès ni castellà amb fluïdesa (conversem a través d’una intèrpret), però al principi de l’entrevista diu clarament: «I love Pedro Alonso». I de la mateixa manera, segons ens explica després a través d’una videotrucada, adora el personatge de Berlín, «essencialment per la seva constant dualitat: per fora sembla molt dur i és capaç de controlar a la gent, però és fàcil entendre que oculta molta tragèdia en el seu interior».

Haver rodat El juego del calamar va ser un avantatge i alhora un problema per a Park. D’una banda, «estava ja acostumat a passar molt de temps amb la mateixa roba en un espai limitat». Per un altre, aquesta granota vermella li portava crus flashbacks d’uns certs uniformes roses: «Estava una mica traumatitzat al principi, però almenys era jo qui portava la granota». Les màscares de Salvador Dalí han estat substituïdes per màscares tradicionals Hahoe de somriure tampoc del tot fiable.

Igual que en la versió espanyola, l’espectador vol veure triomfar a uns lladres que no roben en realitat a ningú i que fins ara han estat massa pobres. «Per desgràcia, aquesta idea de la injustícia econòmica, de la creixent bretxa entre rics i pobres, és una cosa amb la qual es pot identificar molta gent del voltant del món. A Corea del Sud, en concret, és un problema seriós, com es veia en El juego del calamar i com no podíem deixar de remarcar aquí».

A La casa de papel: Corea, el renovat paisatge geopolític crea capes extres de conflicte, desconfiança i desequilibri. Sud-coreans i nord-coreans es veuen obligats a treballar, no sense frecs, en la unitat policial que hauria de desbancar als lladres. La versió sud-coreana de la inspectora Raquel Murillo no xoca amb un coronel com el del Centre Nacional d’Intel·ligència espanyol (CNI): Seon Woo-jin (Kim Yunjin, la Sun de Perdidos) s’enfronta al Capità Cha Moo-hyuk (Kim Sung-oh, vist en El hombre sin pasado), un tipus estricte arribat del Ministeri de Seguretat Popular de Corea del Nord.

Kim diu d’Itziar Ituño, la seva antecessora, el nom de la qual pronuncia a la perfecció, que «estava increïble en la sèrie»; per ella, entre altres motius, va encadenar les dues primeres temporades en una fartanera només interrompuda per a dormir («un parell d’hores»). Va veure la sèrie als Estats Units, on es va mudar amb la seva família sent una nena, però recorda que a Corea del Sud la gent també l’ha «devorat».

«Poder tou» sud-coreà

Alhora, més i més públic de tot el món devora la cultura pop sud-coreana, alguna cosa que l’omple d’orgull a Kim. El Govern del seu país mai ha tingut més recursos per a desenvolupar l’anomenat poder tou que sorgeix de la influència cultural a l’estranger. «Qui ho hauria pensat?», diu Kim. «Vaig créixer sense veure rostres asiàtics en televisió. De fet, quan vaig entrar en Perdidos, una publicista de la cadena ABC em va comentar que aquesta era la primera sèrie estatunidenca amb dos actors asiàtics com a intèrprets regulars. I era veritat. Ara, Seül és el lloc més cool del món. M’encanta que aquest moment hagi arribat. Gairebé totes les meves pel·lícules són coreanes, començant per Shiri, en la qual interpretava a una espia de Corea del Nord que s’enamorava del seu enemic [riu]. Sempre hem tingut pel·lícules i sèries molt atractives. I ara per fi la resta del món s’ha adonat».