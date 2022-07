Chris Pratt, estrella de Guardianes de la Galaxia i la saga Jurassic World, al capdavant d’una sèrie que emet una plataforma de televisió? La sorpresa hauria de ser només relativa. Al cap i a la fi, la veritable sorpresa va ser per a uns quants que l’actor revelat com el maldestre Andy Dwyer de la telecomèdia Parks and recreation es reconvertís en un musculat heroi d’acció de la pantalla gran. Amb la tibant La lista final (Prime Video), Pratt no es passa a les sèries, sinó que torna a elles, però usant el que ha après (i el físic adquirit) en la seva carrera cinematogràfica de l’última gairebé dècada.

Adaptació d’un llibre de Jack Carr de 2018, aquest thriller psicològic i d’acció conta la història de venjança del comandant James Reece, un SEAL de la Marina que, després d’acabar com a únic supervivent d’una perillosa missió, comença a (intentar) lligar caps sobre el que no va ser, no va poder ser, només una altra tragèdia militar. El seu escamot havia d’ajudar les forces sirianes a capturar a un químic sobre el qual requeien sospites de liderar un programa d’armes biològiques. Però, en el moment de la veritat, una emboscada va convertir a Reece en el nou Ethan Hunt, qui als deu minuts de Mission: Impossible perdia a gairebé tot el seu equip.

Reece vol saber qui els va passar informació falsa a propòsit: els iranians? els russos? Asad? La veritat podria ser pitjor i involucrar al propi Govern dels Estats Units. Però el difícil és saber si la veritat del nostre heroi, la seva versió dels fets, és fiable: en l’emboscada va sofrir una commoció cerebral que està afectant els seus records (vells i nous se solapen) i la seva percepció de la realitat. En aquest sentit, Pratt és menys un nou Hunt que el Tim Robbins de La escalera de Jacob, influència confessa pel propi actor, que aquí també és productor.

Menys pot ser tot

Parlem amb ell sobre altres pel·lícules i sèries que van poder marcar La lista final. Sobretot pel·lícules: al llarg de la xerrada, Pratt la diu pel·lícula en alguna ocasió, i és fàcil entendre la relliscada, perquè poca diferència formal existeix entre ella i anteriors obres del director Antoine Fuqua, a qui devem Training day (dia d’entrenament) i The equalizer: El protector, entre altres exemples de cinema d’acció d’esperit old-school. «Com a thriller psicològic, deu bastant a Memento», explica Pratt. «Però també parlem de Los tres días del cóndor, Spy game (Joc d’espies) o, per a l’apartat visual, Sicario. A més, ens fixem en La noche más oscura per a les parts bèl·liques rodades en túnels sota terra, que no volíem que fossin massa cinematogràfiques, sinó més aviat realistes». El propi Pratt va formar part, en el seu trànsit de la sitcom al blockbuster, del citat clàssic de Kathryn Bigelow: era un dels homes de l’equip SEAL 6 que eliminava a Osama bin Laden.

Alhora que ha tingut oportunitat de reutilitzar l’après en aquesta i altres pel·lícules amb exigències físiques, Pratt ha adquirit noves habilitats del braç de Fuqua. Habilitats expressives. O l’expressiu de la inexpressió: «Fuqua -explica- em va ajudar a agafar distància respecte a Reece i recordar-me a mi mateix que està bé comptar menys. El misteri és amic nostre. Per a un actor, una cosa així pot resultar un desafiament. És com si en comptar menys, fer menys, estiguessis perdent l’oportunitat de ser més gran. A vegades ens agrada mastegar les nostres línies a plaer. Tenim 30 segons i volem treure’ls tot el partit: ACTUAR, en majúscules. Però resulta que moltes vegades el millor que pots fer és... fer molt poc».

La mateixa lliçó s’aplica Fuqua en una direcció de plans sovint sostinguts, de llegibles coreografies de violència i impulsos majestuosos. Aquesta no és la classe d’acció desmesurada que sembla l’única possible avui dia als cinemes. «Molts trobem a faltar una acció més realista», diu Pratt. «Ara mateix la tendència és anar al massa gran. Un Lamborghini salta des de l’Empire State i explota a l’aire i un dinosaure baixa i se’n menja les restes i... [Riu]. La contenció sona a risc. Hi ha una possible acció elegant que, a vegades, les grans companyies eviten per por de no recaptar suficient».

Falta per saber si agradarà entre espectadors i crítics, en ple dol per les matances d’Uvalde i Buffalo, una sèrie plagada d’armes a les quals, a més, es rendeix cert culte. Pregunto a Pratt i al seu company Taylor Kitsch, també present en l’entrevista, un ex-SEAL en La lista final, si van llegir la carta oberta de Hollywood sobre la necessitat de representar la violència armada de manera responsable. Pratt diu: «Vaig llegir aquesta carta i crec que era assenyada. No sé quins són els camins a seguir, però sé que m’agradaria prendre els correctes. Sigui com sigui, James Reece és un bon home amb una arma. I això és el que potser necessitem: més bons homes amb armes». De seguida, Kitsch tracta de salvar-li: «Bé, existeix una diferència entre mostrar i glorificar. Espero que la gent vegi com ajuden aquestes seqüències d’acció al fet que la història avanci; que no són només violència gratuïta. Aquesta era la intenció».