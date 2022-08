Un «thriller» sobrenatural rodat gairebé íntegrament al Principat d’Astúries i creat per Sergio G. Sánchez i dirigit per ell mateix al costat de Kike Maíllo. Després de sobreviure a un accident d’autobús en el qual moren gairebé tots els seus companys, Alma es desperta en un hospital sense recordar res de l’incident… ni del seu passat. La seva casa està repleta de records que no són seus i tant l’amnèsia com el trauma fan que experimenti terrors nocturns i sofreixi unes visions que no aconsegueix desentranyar. (Netflix, estrena el 19 d’agost del 2022)