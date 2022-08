El polèmic personatge de Barney Stinson ja és història. I no perquè la sèrie Cómo conocí a vuestra madre hagi acabat, sinó perquè l’actor que interpreta al faldiller novaiorquès acaba de liquidar-lo amb el seu nou paper per a televisió. Neil Patrick Harris ha estrenat la sèrie Desparejado, on interpreta a Michael, un home adinerat de 40 anys que ha estat abandonat sense previ avís per la seva parella, un home de la mateixa edat i posició. D’aquesta manera, Harris interpretarà a algú que significa l’antítesi de Barney, la mateixa antítesi que representa ell amb la seva pròpia biografia, perquè l’actor estatunidenc no sols és gai, sinó que està casat amb el també actor David Burtka, qui va aparèixer en uns certs episodis de Cómo conocí a vuestra madre, com l’ex-xicot de Lily.

Neil Patrick Harris va interpretar durant nou anys a Barney, un home adinerat de Nova York que enganyava les dones per a tenir sexe. Malgrat que els inicis del personatge no van ser polèmics, el despertar del feminisme en els últims anys ha fet que el personatge no hagi envellit bé al pas del temps. Barney no sols era masclista, sinó que exercia una actitud abusiva cap a les dones.

No obstant això, no era homòfob. Aquesta va ser l’única basa de Neil Patrick Harris per a seguir amb la seva vida mentre treballava en una de les sèries estatunidenques més reeixides de la televisió global. L’actor va sortir de l’armari públicament en el 2006, quan treballava en Cómo conocí a vuestra madre, i es va casar amb David Burtka cinc anys després.

La realitat en la qual vivim actualment, on tant feminisme com el moviment queer compten amb visibilitat, ha propiciat que Neil Patrick Harris hagi acceptat participar en Desparejado, una comèdia on l’actor interpreta a un home en plena crisi d’edat en la qual ha d’armar-se de valor per a tornar a lligar, i això implica tornar a sortir de discoteques.

La sèrie està produïda per Jeffrey Richman, el mateix productor que Modern Family i Frasier, i per Darren Star, responsable de sèries com a Sexo en Nueva York i Melrose Place. Desparejado té molt a veure amb les produccions citades perquè no sols aglutina un humor tendre i molt fàcil, sinó que plasma una versió edulcorada del que és la vida d’un adult blanc i adinerat en el cor de la civilització occidental. Però cal concedir-li el mèrit de ser una de les primeres sèries «mainstream» que intenta plasmar obertament la vida d’un home homosexual «mainstream» a través d’una plataforma «mainstream» com és Netflix.

Diguem que Desparejado és una Emily en París perfecta per a l’estiu. Així que gaudeixin-la, i si no enterrin-la on vulguin.