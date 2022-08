Encara sembla gairebé un somni, però és la realitat: després de tres dècades d’infructuosos intents, el mític còmic Sandman ha arribat a la pantalla. No en forma de pel·lícula, com es venia preveient des dels noranta, quan Warner Bros va planejar una primera adaptació que anava a dirigir Roger Avary després d’ajudar a escriure Pulp fiction. A mitjan 2019, tres anys després d’anar-se’n en orri una la pel·lícula liderada per Joseph Gordon-Levitt, Netflix va signar un acord amb Warner per a adaptar el best-seller com a sèrie d’imatge real. S’ha estrenat recentment, encara que sembli mentida.

Que aquesta obra de Neil Gaiman hagi trigat tant a adaptar-se només sorprendrà a qui no l’hagi fullejat. Inaugurada en el 1989 i rematada en el 1996, Sandman va començar com una singular odissea de terror amb l’univers DC com a relatiu marc d’operacions. Més aviat que tard, deixava de ser això per a donar peu gairebé a un gènere propi, una fantasia fosca en la intersecció de mite, història i literatura, en la qual l’intangible es feia tangible i el tangible es fonia davant els nostres ulls. Així és la lògica del somni.

Presa equivocada

Al cap i a la fi, Sandman, o Morfeo, o Oneiros, heroi de tot això, és una versió antropomòrfica del Somni; nova reformulació gòtica d’un personatge que havia passat per diferents encarnacions en els quaranta, setanta (quan va ser un superheroi dibuixat per Jack Kirby) i vuitanta. Els seus sis germans (la resta dels Eterns) són l’encarnació física d’altres entitats metafísiques: Mort, Destrucció, Desig, Desesperació, Deliri i Destí.

Coneixem a Morfeo com a presa equivocada de l’ordre ocultista que lidera Lord Magus. Volien capturar a la Mort i aconseguir la immortalitat, però es van fer sense voler amb el seu germà petit. El que desemboca en trastorns del somni al voltant del món: alguns dormen gairebé sense parar; uns altres no dormen, però tampoc parlen, com convertits en zombis. Després d’aconseguir emergir de la clausura, busca venjança i reconstruir el seu tergiversat regne.

Les aventures de Morfeo a través dels temps i els mites van atreure a un públic no especialment adepte dels còmics (potser per prejudicis infundats). Aquesta sèrie feia olor d’art elevat des de les seves portades, o especialment en elles, concebudes per Dave McKean com a fascinant art de tècnica mixta. La gran acceptació del títol va inspirar a l’editora Karen Berger per a fundar en el 1993 el subsegell Vertigo, en el qual autors personals podrien donar curs a les seves més fosques visions de terror i fantasia sense les censures de DC.

El tercer home

El propi Gaiman ha desenvolupat la sèrie amb David S. Goyer (trilogia El caballero oscuro), també el seu aliat en el film rebutjat en el 2016, i un tercer home idoni per a donar forma a una cosa ambiciosa però assequible, amb possibilitats de perdurar: Allan Heinberg, qui a més d’escriure còmics (va cocrear als Jóvenes Vengadores) ha format part de les sales de guionistes d’O.C. i Anatomía de Grey. És a dir, un connoisseur del món els còmics, però també algú que sap el que necessita una sèrie per a enganxar i prosperar.

«Una de les coses que volia intentar quan l’escrivia era abordar éssers enormes, idees enormes i marcs temporals enormes», va dir Gaiman en la sèrie d’esdeveniments promocionals Geeked Week de Netflix. «Però només aconseguiràs que la gent s’interessi per això si uses a éssers humans i mostres les seves vivències; els cors i les ments de la gent». Sembla una lliçó de Heinberg.

En aquest mateix esdeveniment Gaiman va parlar de Sandman com a sèrie de relacions més que d’idees. Tres en concret la fan menys cerebral que sentimental: les que el senyor del regne del Somni i el Malson (Tom Sturridge, acabat de veure en Irma Vep) entaula amb la bibliotecària Lucienne (Vivienne Acheampong, de The one); la detectiva de l’ocult Johanna Constantine (Jenna Coleman, la Clara de Doctor Who), i una jove, Rose Walker (principant Kyo Ra), a la cerca d’un germà desaparegut. En els dos primers casos s’ha invertit el gènere dels personatges originals. Desig, d’altra banda, és ara un personatge no binari interpretat per un actor d’igual identitat de gènere: Mason Alexander Park. Canvis que no estranyaran als lectors d’una saga poblada per personatges queer i trans.

El tremend repartiment inclou també a Kirby Howell-Baptiste (Elena de Killing Eve) com una Mort negra; Gwendoline Christie (Brienne de Tarth en Juego de tronos) com una Llucifer femenina, i Boyd Holbrook (Steve Murphy en Narcos) com el malson errant Corinti, némesis de carisma incontestable.

Mil possibilitats

Adaptats els volums Preludios y nocturnos i La casa de muñecas en aquesta cuidada temporada, en la qual s’ha fet tot el possible per capturar les visions al·lucinades de l’obra original, quedarien vuit grans arcs argumentals, i fins i tot algunes opcions addicionals. Si l’univers Sandman enganxa al públic (i Heinberg treu aquí les seves millors arts per a aconseguir-ho), es podria seguir per les històries de l’adolescent gòtica Mort, sobre la qual Gaiman va escriure dues minisèries. O adaptar la preqüela Obertura. O, qui sap, tirar dels relats autònoms del Somni per a una sèrie antològica. Les possibilitats són infinites.