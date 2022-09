L’interès per la representació adolescent en la ficció no resideix solament en els reiteratius elements anacrònics lligats a la joventut -conflictes i llegats familiars, aparició de responsabilitats, set de llibertat....- si no, sobretot, en les diferències que apareixen entre elles. Un relat sobre l’ardu procés de madurar -el que en cinema anomenen coming-of-age i en literatura bildungsroman- part de la reflexió de l’autora o l’autor sobre el significat de créixer, però també es fon amb el context sociocultural des del qual es crea l’obra.

Aquesta última idea dona peu a pensar en la sèrie «Merlí» (2015-2018), que proposava que créixer és qüestionar el que s’estableix -per a finalment acceptar-ho-, des d’un context en el qual l’assignatura de filosofia perillava a les aules, o «La pecera de Eva» (2010-2011), que fa una dècada ja intuïa -i reivindicava- que madurar és un procés extrem que hauria d’estar lligat al divan.

Carlos Montero va associar l’adolescència a l’excés i a la intermitent acció tant amb «Física o química» (2008-2011) -que va tornar breument el 2020- com amb la seva policíaca seqüela espiritual «Élite» (2018-actualitat), que suma a l’hormonal discurs que créixer és entendre el clasisme. En aquest corrent més expressiu també trobem «Los protegidos» i l’estrena la setmana passada de «Tu no eres especial», que associen els canvis corporals a superpoders, o «El internado», que relaciona ‘l’edat de la poca-solta’ amb el frustrant intent de resoldre un enigma interminable.

Les propostes més modernes com «Les de l’hòquei» (2019-2020) o l’adaptació espanyola de «Skam» (2019-2020) van mostrar com la joventut contemporània no pot entendre’s sense la transmedialitat, i va ser Jonás Trueba qui va considerar el documental com a únic format possible per a representar un viatge de final de curs en «Quién me lo impide» (2020).

La proposta d'«Alma» és tan arriscada com diferent, culminant el seu viatge de final de curs amb un accident automobilístic ple de morts -on no cap la comèdia- que tenyeix tètricament el pas pel llindar que dirigeix a l’edat adulta.

Al cap i a la fi, créixer podria no ser una altra cosa que veure com el teu cercle d’amics mor -simbòlicament- a poc a poc -però en treballs precaris i situacions límit-. Pot ser que madurar no sigui si no perdre’s en un laberint de miralls en el qual uneixi alteritat generalitzada assetja cada racó. Tal vegada, fer-se gran només és oblidar -com fa Alma- tot allò que, entre riures, va provocar alguna vegada identificacions amb les sèries adolescents.