Basada en el best seller homònim de Thomas Perry, se centra en Donen Chase (Jeff Bridges), un exmembre retirat de la CIA que viu al marge de la societat. Amb la reaparició d’un assassí conegut per Chase, el vell agent comprèn que per a assegurar el seu futur haurà de reconciliar-se amb el seu passat.

Plataforma: Disney+ Estrena: 28 de setembre del 2022