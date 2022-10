Adaptar una novel·la supervendes a una sèrie sempre és una tasca arriscada, perquè es poden haver creat molts imaginaris. Tants com lectors. Però si el projecte el dirigeix Paco Cabezas, un dels nostres realitzadors i guionistes més internacionals (Penny Dreadful: City of Angels, Adiós), i encapçalen el repartiment actors com ara Nerea Barros (La isla mínima, Operación Marea Negra) i l’argentí Darío Grandinetti (El lado oscuro del corazón, La isla de las mentiras), la història, un thriller fosc i sòrdid amb un efectisme que aporta el toc de Hollywood, no només manté el seu nivell, sinó que pot superar-lo. I s’aconsegueix que la sèrie La novia gitana, estrenada recentment a Atresplayer Premium, agradi fins i tot als Carmen Mola, els controvertits autors de la novel·la (Jorge Díaz, Agustín Martínez i Antonio Mercero).

La història que expliquen el llibre i la sèrie és la d’una inspectora, Elena Blanco (Barros), una policia tan intel·ligent com obsessiva, que s’encarregarà d’investigar el crim d’una jove gitana que apareix morta vestida de núvia i en la mateixa posició que la seva germana sis anys enrere. El dolor d’aquesta família sacsejada doblement per la tragèdia obrirà aquella ferida sense crosta que li va produir a la policia la desaparició del seu fill fa set anys, i que, malgrat que viu mossegant-se els llavis, no deixa de supurar.

Ha de trobar l’assassí i per fer-ho comptarà, molt en contra de la seva voluntat, amb Zárate (Ignacio Montes, Velvet, Alta Mar), un jove agent de la BAC (brigada anticriminal), fill d’un policia mort en servei, per a qui trobar els criminals i fer justícia és una manera de venjar-lo. Entre tots dos s’establirà una relació presidida pels desacords que aniran evolucionant en una altra direcció. «Són dos caràcters forts. Però entre ells hi ha molta admiració. Hi ha amor, s’estimen i es respecten. I això es veurà a la sèrie», assegura l’actor de Servir y proteger.

Ambient fosc

Cabezas, que buscava una sèrie original que li arribés, va trobar en La novia gitana una història potent per recrear aquest món fosc, molt semblant al d’El silenci dels anyells, que tant li agrada tocar. «Si el llibre era meravellós, jo ho faria més gran», confessa el realitzador que va pensar. Li agradava que fos un thriller, gènere que broda, però amb el plus de l’autenticitat de transcórrer a Madrid i amb l’ingredient d’un univers gitano. I el seu objectiu, apujar-lo un grau més. «Que tots els personatges gitanos els interpretessin actors gitanos, que la música fos flamenca i que els policies femenins no portessin maquillatge perquè es veiessin les arrugues i ulleres i traspuï realitat», detalla.

Del primer d’aquests punts en dona fe, i se’n congratula, l’actor gitano Moreno Borja: «He vist altres pel·lícules amb personatges d’ètnia gitana i no té res a veure amb nosaltres. En aquesta sèrie hi ha un respecte, un carinyo, un saber escoltar, està superaconseguit». L’elenc compta, així mateix, amb un magnífic trio femení: Lucía Martín (Chesca), Mona Martínez (Mariajo) i Mónica Estarreado (Sonia). «Era difícil que una dona que té 58 anys faci de hacker, paper que normalment se li dona a un home de 17, i que sigui creïble. I això només s’aconsegueix amb Mona, que és una crac. Com l’Elena, la Lucía i la Mónica. A mi m’agraden els personatges femenins forts», confessa Cabezas. Completen el repartiment Darío Grandinetti (Miguel), Vicente Romero (Orduño), Ginés García Millán (Rentero), Francesc Garrido (Buendía) i Zaira Romero (Susana), entre d’altres.

La violència que s’exhibeix en la ficció té un segell molt Cabezas, del qual s’enorgulleix. «Els que han llegit la novel·la han d’estar preparats per trobar-hi unes quantes sorpreses, molts girs. Hi veuran molta bellesa, molt d’horror, però se sorprendran», remarca. «Per això m’agrada que se n’emeti un cada setmana», assegura sobre la manera que té Atresplayer d’oferir els capítols amb caràcter setmanal.

«Jo soc molt feliç amb aquesta sèrie. És una de les coses que millor he fet fins ara», assegura el veterà director. I llança un missatge: «Al lector de la novel·la li diria: ‘Mira la sèrie perquè et sorprendrà’. Perquè per a mi una bona sèrie t’ha de sorprendre, ha de ser una muntanya russa. I aquesta és com una escala que cada capítol va pujant un esglaó més».