La vanitat, les xarxes socials i l’ambició per aconseguir ser retratat pels tabloides són els components d’aquesta història, més pròxima a la ficció que a la realitat, un requisit indispensable per arribar a formar part del catàleg de Netflix. La plataforma de streaming ha estrenat una sèrie documental d’aquestes lleugeres, superficials, però tremendament addictives.

Es tracta d’una producció centrada en el Bling Ring, la banda de lladres que es van dedicar a entrar a les cases dels famosos al començament dels anys 2000. Oblidin-se dels aparells de tecnologia, les pistoles i els passamuntanyes, perquè aquests adolescents -sí, adolescents- entraven a les mansions sense violència, per la porta principal. Perquè sembla que per aquella època els famosos encara eren tan ingenus que pensaven que eren intocables, que en el seu estrat social només entraven persones en les quals es podia confiar, ja que tenien tants diners com ells. No comptaven que les xarxes socials com My Space estaven creant infiltrats tan convencibles com per tractar-se amb ells sense aixecar sospites.

El naixement de la banda organitzada i el seu final és el centre de la nova sèrie documental de Netflix: The Real Bling Ring. Hi ha els testimoniatges de dos d’ells, un dels dos caps, Nick Prugo, i el d’una noia que va tacar la seva reputació per a tota la vida per només una violació de domicili, Alexis Neiers. Bé, encara que es va emportar alguna coseta per al seu fons d’armari.

Sophia Copolla va fer una pel·lícula d’aquesta particular banda que tenia Emma Watson com a líder. Encara que el que va passar realment difereix molt al que apareix en la cinta. Inicialment, la banda la integraven Rachel, una fatxenda d’institut, i Nickk, un jove que desitjava ser el centre de la fama a Hollywood. De cometre un robatori innocent van passar a assaltar mansions de famosos per emportar-se’n milions de dòlars en joies, roba i rellotges. Paris Hilton, Lindsay Lohan i Orlando Bloom van ser algunes de les seves víctimes. Les seves sortides sempre coincidien amb dates assenyalades, com per exemple la gala dels Premis Oscar, quan sabien que ningú seria a la mansió.

El documental també reflecteix la pressió a la qual ja estaven sotmesos aquests joves amb l’eclosió de les xarxes socials, així com la pressió de les seves pròpies famílies per triomfar a Hollywood.