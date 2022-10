El rodatge de la sèrie ‘The Crown’, de la plataforma Netflix, ha tornat a Barcelona, segons ha pogut comprovar l’ACN. La gravació d'algunes escenes a la capital catalana es va suspendre el 9 de setembre per la mort d’Elisabet II, on hi havia cartells en francès amb anuncis d’obres de teatre. En aquesta ocasió ha canviat, però, la localització: si al setembre els decorats es van instal·lar a Jardinets de Gràcia, ara s’han ubicat a la plaça de Francesc Macià, on el rodatge es realitzarà aquest cap de setmana.

Segons van recollir diversos mitjans a principis de setembre, el productor executiu Peter Morgan va assenyalar en un comunicat que “’The Crown’ és una carta d’amor per a ella”, en referència a Elisabet II. “Espero també que deixem de rodar durant un temps per respecte”, va afegir.