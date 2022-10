La idea és tan bona que no sé com fins ara no hi havia res semblant. Segueix la línia de Sé lo que hicisteis el último verano, però els adolescents protagonistes no són gens convencionals. No estem parlant d’una pel·lícula de terror en la qual apareix la típica animadora, el quarterback o l’estudiós de torn. El que ens explica El club de medianoche va molt més enllà.

Aquesta sèrie que ha arribat a Netflix explica l’estrany ritu que duen a terme cada nit un grup d’adolescents terminals. Sí, han llegit bé. Tots ells estan en l’últim estadi de la seva malaltia i, després d’acceptar la seva destinació, decideixen que no volen emprendre el seu viatge al més enllà sense saber absolutament res del que els espera. Així que cada nit es reuneixen en una casa per explicar-se històries i així preparar-se. A més, tots estan units per un pacte: el primer que mori haurà de fer un senyal a la resta des del més enllà.

La sèrie adapta una novel·la de Christopher Pike, un autor best-seller de literatura juvenil. La seva creativitat no ens és nova, perquè d’aquest escriptor també són les sèries Misa de medianoche i La maldición de Hill House, la sèrie que fa uns quants anys va tornar a posar de moda el gènere de terror.

El Gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro

De fet, les sèries d’aquest gènere continuaran arribant a les plataformes de streaming durant tot el mes, ja que falta molt poc per a Halloween. Una de les més prometedores és El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, una sèrie on el cineasta mexicà es fica en el mateix paper que Chicho Ibáñez Serrador a Historias para no dormir, el mític programa de La 1. Del Toro presentarà algunes històries creades per diferents professionals de la indústria del cinema, com Ana Lily Amirpour (Una chica vuelve a casa sola de noche), Catherine Hardwicke (Thirteen), David S. Goyer (Sandman) i Haley Z. Boston (Nuevo sabor a cereza).

«Amb Gabinete de curiosidades ens proposem presentar les realitats que existeixen fora del nostre món normal: les anomalies i curiositats. Hem triat i comissariat un grup d’històries i narradors per plasmar aquestes històries, tant si venen de l’espai exterior, del lore supernatural o simplement de les nostres ments. Just a temps per a Halloween, cadascun d’aquests vuit relats és un fantàstic cop d’ull dins del gabinet de delícies existents sota la realitat en la qual vivim», ha informat Netflix sobre aquesta sèrie que s’estrenarà el 25 d’octubre.

Fantasmas

Si encara hi ha dubtes sobre si el gènere de terror està de moda, cal esmentar la sèrie Fantasmas, una comèdia que narra una història de terror en cadascuna de les seves temporades. No se sembla gens a Scary Movie, però hi ha altes dosis d’humor ximple que funciona amb qualsevol públic. Movistar+ ja ha estrenat la seva quarta temporada.

Todos quieren salvarse

Una altra de les produccions que ha arribat a la plataforma per deixar-nos fets pols és Todos quieren salvarse, on es narra la història d’un jove que decideix ingressar voluntàriament en un psiquiàtric. La producció és italiana i cerca, naturalment, un públic adolescent.