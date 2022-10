La nova aposta de Filmin Original és Autodefensa, una sèrie creada per Berta Prieto, Belén Barenys, més coneguda com a Memé, i Miguel Ángel Blanca (Magaluf Ghost Town) que s’estrenarà a la plataforma aquest proper mes de novembre. Segons informa la plataforma en un comunicat, es tracta «d’una autoficció barcelonina en què les dues amigues, que també protagonitzen la sèrie, ens obren les portes de casa seva, la intimitat i les vides per mostrar sense complexos els alts i baixos de la joventut, la dificultat de trobar-se un mateix i el descontrol com a escapatòria». Filmin subratlla que la sèrie té punts en comú amb la mítica sèrie Girls de Lena Dunham, la pel·lícula generacional Kids i similituds amb el cinema de Lars von Trier.

Berta Prieto i Belén Barenys són dues amigues de vint anys amb molt desvergonyiment i emocions extremes. Prieto és escriptora i dramaturga. Barenys és actriu i corista de Rigoberta Bandini, el projecte musical de la seva cosina Paula Ribó. A més, Memé és el seu projecte musical en solitari i s’autodefineix com una «ximpanzé compositora». Per la seva banda, Miguel Ángel Blanca, que dirigeix​la sèrie, és un cineasta la filmografia del qual inclou títols com Quiero lo eterno i Magaluf Ghost Town. Autodefensa consta de 10 episodis autoconclusius de diferent durada, entre 10 i 20 minuts. Cada capítol és concebut, enregistrat i editat amb un estil particular i diferent dels altres. La sèrie explica la història de dues amigues –Prieto i Barenys– que fan el que els dona la gana sense haver de demanar permís a ningú. Així, segons assenyala el comunicat, la sèrie tracta temàtiques com el fet de tenir uns vint anys, viure a Barcelona i voler trepitjar totes les línies vermelles emocionals possibles per descobrir-se a un mateix. Darrere les dues esbojarrades protagonistes, Autodefensa també tracta de dues noies que estan molt espantades i que es diverteixen en defensa pròpia. «Diuen que ho senten, que tot ha estat en defensa pròpia, només és que tenien molta por», afirma la plataforma.