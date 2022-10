La classe alta torna a ser objecte d’anàlisi de Manolo Caro, el guionista mexicà que va agitar la indústria televisiva fa uns quants anys, quan va estrenar La casa de las flores a Netflix. La sèrie va recuperar el gènere del serial per adaptar-lo al segle XXI, amb nous temes i noves cares. Caro és un ferm defensor d’aquest gènere televisiu, tan maltractat en algunes cadenes i tan poc aprofitat per parlar sobre maternitat, masculinitat tòxica i classes socials, com en les sèries del creador mexicà.

La plataforma ha estrenat la segona sèrie espanyola de Caro, Sagrada familia, per a la qual ha volgut tenir actrius cèlebres com Najwa Nimri, qui s’ha fet mundialment famosa gràcies a les sèries Vis a vis i La casa de papel, producció en la qual també apareix Alba Flores, la inoblidable Nairobi de la sèrie d’Álex Pina. El repartiment de Sagrada familia es completa amb Macarena García, Álex García, Carla Campra, Iván Pellicer i Álvaro Rico. La producció va sobre una mare de família, Gloria (Najwa Nimri), que arriba a un barri de classe alta fugint del seu fosc passat, una història en la qual la maternitat, la família i les aparences són els temes centrals. La mudança d’aquesta nova família a Fuente del Berro trencarà l’estabilitat d’un barri on res és el que sembla, en el qual quatre veïnes forjaran una amistat molt forta, cadascuna amb vivències diverses però amb un denominador comú, són mares. La seva relació sembla perfecta, fins que el passat de Gloria ho canvia tot. És llavors quan descobrirem del que és capaç una mare per protegir la seva família, el més sagrat que té. «La idea de la sèrie sorgeix d’observar tantes mares que hi ha al meu voltant i d’un moment molt particular, d’un amic que havia decidit tenir el seu bebè per ventre subrogat. Això per a mi va obrir tot un debat amb el meu grup d’amics de tota la vida. Em vaig adonar que tots opinem dels altres, és un gran defecte», va explicar Caro en una entrevista concedida a Europa Press. En aquest sentit, Caro assegura que un dels temes que més interès li genera és la família. «Jo sempre dic que tots tenim una família disfuncional i, si ho entenem des d’aquest lloc, podem tenir una relació millor amb els nostres pares i els nostres germans. El problema és quan es venen com a famílies funcionals», opina el creador. La primera sèrie espanyola de Caro va ser Alguien ha de morir, protagonitzada per Carmen Maura, Ester Expósito i Cecilia Suárez, actriu de La casa de las flores. La producció, estrenada el 2020, narra la història d’una saga familiar de classe alta de Madrid que lluita per mantenir-se en la cúspide en plena postguerra espanyola.