Kenneth Branagh interpreta a Boris Johnson en aquesta sèrie que explica la història d’alguns dels esdeveniments més devastadors ocorreguts al Regne Unit, liderats per un Primer Ministre que va operar en uns temps sense precedents. El drama segueix l’impacte generat per la pandèmia i la resposta de científics, infermeres i metges que treballaven incansable i heroicament per a contenir i superar el virus.

Plataforma: Movistar Plus+ Estrena: 31 d’octubre del 2022