La plataforma Peacock estrenarà una sèrie que funcionarà com a preqüela de la icònica pel·lícula Divendres 13, segons ha informat el servei d’streaming al seu compte oficial de Twitter. La notícia sobre Crystal Lake, nom que rebrà la nova producció, va sortir a la llum en vigílies de Halloween i, encara que encara no han transcendit gaires més detalls, sí que s’ha confirmat que adoptarà la forma de «preqüela ampliada». El film Divendres 13 (1980) narra la història de Jason, un nen que mor ofegat al campament Crystal Lake i la mort del qual porta la seva mare, Pamela, a emprendre tota una batalla contra els organitzadors perquè es faci justícia. Bryan Fuller, conegut principalment per guionitzar la sèrie Hannibal, és l’encarregat d’escriure i produir executivament Crystal Lake, a més de fer de showrunner. «Vaig descobrir Divendres 13 quan tenia 10 anys i des d’aleshores no he deixat de pensar en aquesta història», va explicar Fuller en declaracions al mitjà especialitzat Variety abans d’afirmar que espera que sigui «tot un èxit». Fuller estarà acompanyat en la producció executiva per Victor Miller, guionista de la cinta original, per Marc Toberoff (I Spy) i per Rob Barsamian, que va treballar al documental Crystal Lake Memories: The Complete History of Friday the 13th ( 2013) i al videojoc Friday the 13th: The Game (2017). A més, la productora i distribuïdora novaiorquesa A24 Films també s’ha embarcat en aquest projecte de la plataforma Peacock, propietat de l’estudi Comcast i operada per la firma NBCUniversal. Després de l’èxit del film original, que va aconseguir més de 59 milions de dòlars de benefici total acumulat, s’han llançat fins a onze pel·lícules relacionades amb la franquícia Divendres 13 en les darreres tres dècades. La sèrie Crystal Lake per a Peacock s’uneix ara a títols també reconeguts com a Jason X (2001) o Freddy vs. Jason (2003).